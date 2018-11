Gilets jaunes : pas de risque de pénurie aux stations-service

Inutile de se précipiter à la pompe pour stocker essence ou diesel, les fournisseurs de carburants ont anticipé l'action des "gilets jaunes", les cuves des stations ont été approvisionnées en prévision. De plus, Olivier Neirynck, le porte-parole de la fédération des distributeurs de carburant nous le confirme, la Belgique n'est pas la France :

" le mouvement ne concerne que la Wallonie or toute la production et la grande distribution ‘carburant’ se fait essentiellement au nord du pays, du coté néerlandophone, où il n’y a vraiment aucune manifestation, aucun blocage. Tout belge qui se respecte peut dormir tranquillement et aura toute possibilité demain d’aller faire le plein à la station-service. "

Et sur le fond des revendications des " gilets jaunes ", Olivier Neirynck rappelle que les fournisseurs de carburants ne fixent pas les tarifs. Ceux-ci dépendent des fluctuations des produits pétroliers et l’essentiel des prix payés à la pompe sont constitués des taxes et accises.