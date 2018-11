Gilets Jaunes: le blocage continue au dépôt de Wierde

Les livraisons de carburant sont toujours bloquées au dépôt de Wierde ce jeudi matin dans le cadre de l'action des gilets jaunes.

"Tout continue comme cela a commencé, nous continuons le blocage et ce dans le calme et sans débordement", explique un responsable du mouvement des gilets jaunes, Marc-Henri Jamain. Les gilets jaunes de Wierde comptent d'ailleurs continuer le mouvement aussi longtemps que possible. "Nous sommes toujours aussi nombreux voir de plus en plus. Nous avons des renforts de certaines personnes venant même d'assez loin et d'autres régions. Ils viennent près de nous car ils soutiennent nos idées et notre façon de réagir."

Pas de débordement

En marge des mouvements de violence, ils espèrent se faire entendre rapidement. "Nous sommes à l'opposé de certaines personnes. Nous respectons les lieux et d'ailleurs cette nuit nous avons eu la visite de certains casseurs de Feluy. Cependant, il n'y a pas eu de débordement. Aujourd'hui, certains gilets jaunes iront à la réunion sur la restructuration de L'Avenir afin de soutenir également ces personnes", poursuit-il.

La police de Namur passe régulièrement sur place et n'a, de son côté, rien à signaler. "Tout se fait dans le respect. Nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de conflit et pour le moment tout se passe bien", indique le directeur des opérations pour la police de Namur, Manu Leleux.