Gilets jaunes: la manifestation du 30 novembre à Bruxelles annulée

La manifestation des Gilets jaunes prévue ce vendredi 30 novembre n'aura finalement pas lieu, a confirmé Gary Ducran, l'un des organisateurs. Selon lui, le cahier des charges imposé par la police était trop contraignant. Les forces de l'ordre demandaient un steward par 50 manifestants, une contrainte impossible à respecter puisque les Gilets jaunes ne connaissaient pas leur nombre, explique Gary Ducran.

Les Gilets jaunes se sont concertés et prévoient une nouvelle manifestation qui regroupera la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, afin de "revenir plus forts", selon Gary Ducran. Aucune date n'a pour l'instant été fixée.