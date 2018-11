Gilets jaunes: la manifestation du 30 novembre à Bruxelles annulée

Les Gilets jaunes se sont concertés et prévoient une nouvelle manifestation bruxelloise qui regroupera la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, afin de "revenir plus forts", selon Gary Ducran. Aucune date n'a pour l'instant été fixée.

Un peu plus tôt, Gary Ducran, l'un des organisateurs de la manifestation, avait rencontré les services de police. Ensemble, ils étaient tombés d'accord sur le parcours. Contrairement à ce qu'avaient souhaité les gilets jaunes, le tracé autorisé ne passait pas par la zone neutre et donc devant le 16, rue de la loi (cabinet du Premier Ministre). Aucune manifestation ne peut se dérouler dans la zone neutre, avait rappelé le bourgmestre Philippe Close (PS).