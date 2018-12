Gilets jaunes et réseaux sociaux: "L'influence étrangère est quasi impossible à prouver"

La question devait bien finir par arriver sur la table: et si les gilets jaunes étaient influencés par l'étranger, et notamment par la Russie? C'est le Times de Londres qui a lancé le débat le weekend dernier, en relayant une analyse publiée par une jeune entreprise américaine spécialisée en cybersécurité, New Knowledge. Selon cette entreprise, 200 comptes Twitter douteux ont relayé de fausses informations et des photos qui n'ont rien à voir avec les gilets jaunes, pour amplifier le phénomène depuis l'étranger.

Contre-analyse

Assez logiquement, plusieurs experts en cybersécurité ont à leur tour analysé les comptes Twitter qui ont relayé le hashtag #giletsjaunes et leur analyse est bien différente. Pour eux, la prudence doit rester de mise. Sur son blog, Nicolas Vanderbiest, chercheur au Laboratoire des crises, de la réputation et des phénomènes d'influence, reconnaît que le mouvement de gilets jaunes suscite énormément d'interactions, beaucoup plus que le mouvement #metoo ou les attentats de Londres, de Paris ou de Nice. Mais il estime par ailleurs que même si "on peut avoir des indicateurs", les ingérences étrangères sont "quasi impossibles à prouver".

Un autre chercheur en sécurité, Baptiste Robert, alias Elliot Alderson sur Twitter, a, lui, analysé plus de 250.000 tweets publiés en anglais mais accompagné du hashtag #giletsjaunes en français. A partir de cette matière, il a réalisé un top 10 des utilisateurs qui influencent le plus le débat. Parmi eux, et en tête de liste, Katie Hopkins, une Britannique qui compte plus de 880.000 followers.