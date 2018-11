Gilets jaunes: l'E19 sera fermée une partie de la nuit toute la semaine

À nouveau, les actions des gilets jaunes provoquent des embarras de circulation dans plusieurs provinces wallonnes. Voici le point non exhaustif et modifié régulièrement concernant les embarras de circulation à prévoir sur vos routes ce lundi.

Hainaut :

À Charleroi, une vingtaine de gilets jaunes sont rassemblés devant la tour des finances de Charleroi, rue Jean Monnet. Ils bloquent le parking empêchant les fonctionnaires de se garer.

Sur l'E42, à hauteur de Courcelles, au niveau des sorties n°17. Il s'agit de barrages filtrants dans les 2 sens de circulation.

Sur la N54 à Erquelinnes, au niveau du poste frontière. Il s'agit de barrages filtrants qui ralentissent la circulation.

Sur la N57 à Ghislenghien (au km 23.4), un barrage filtrant est organisé au rond-point à proximité de la sortie n° 29 "Lessines" sur la A8-E429.

La N50 est elle aussi bloquée au niveau de Tertre à cause de barrages filtrants.

Du côté de la N99, un barrage filtrant est en cours à hauteur de Macquenoise, au niveau du poste frontière. Barrage filtrant.

Concernant le dépôt de Feluy, il fait toujours l'objet d'une attention particulière de la part des forces de l'ordre. "Ce lundi 26 novembre et toute la semaine, l'autoroute E19 Mons-Bruxelles sera fermée chaque début de soirée et une partie de la nuit, et ce dans les deux sens entre Familleureux et l'échangeur Nivelles-A54. La N59, route Baccara, sera également fermée entre la chaussée de Marche et la rue de Tyberchamps", annonce la commune de Seneffe (Hainaut) sur sa page Facebook.

"Sauf éléments nouveaux en cours de nuit, l'E19 et la Baccara seront réouvertes vraisemblablement vers 5h00 du matin. L'accès de et vers Mons risque d'être fortement perturbé même en journée", précise encore la commune.

Itinéraires conseillés :

En venant de Bruxelles sur l’E19 vers Mons, rejoindre l’A54 via l’échangeur d’Arquennes en direction de Charleroi jusque l’échangeur de Thiméon pour poursuivre sur l’E42 vers Mons.

En venant de Mons sur l’E19 vers Bruxelles rejoindre l’E42 vers Liège jusque l’échangeur de Thiméon pour y emprunter l’A54 vers Nivelles, à l’échangeur d’Arquennes poursuivre sur l’E19 en direction de Bruxelles

Liège :

Les manifestants ont quitté Wandre ce lundi. Une poignée d'autres sont encore stationnés à Sclessin où la situation est extrêmement calme.

Au alentours de midi, une trentaine de gilets jaunes ont bloqués la rue Basse Campagne à Herstal, au niveau du rond point d'accès au centre commercial Carrefour. Ils ont ensuite quitté les lieux et libéré le passage.

Namur :

A Wierde, en province de Namur, les gilets jaunes ont quitté le dépôt de carburant. Plus aucun dépôt n'est bloqué en Wallonie.

Luxembourg :

A Marche-en-Famenne, quelques gilets jaunes passifs sont également signalés sur la N4/N86 , au rond-point de la Pirire.