Gilets jaunes : hors de contrôle ?

Le mouvement est apparu en France dans la fin du mois d’octobre, suite à l’annonce de la hausse du prix du carburant par le gouvernement français. Les contestations ont rapidement résonné jusqu’en Belgique et se sont élargies à la question du pouvoir d’achat. Aujourd’hui, le prix de l’énergie n’est qu’un des paramètres qui anime cette grogne qui porte sur le prix de toutes les denrées primaires, à savoir le carburant, le logement, la nourriture, etc. Nous allons faire le point, ce soir, sur ce qui pèse trop lourd dans notre budget.

Malgré leur pacifisme revendiqué, plusieurs débordements ont récemment été causés lors de leurs mobilisations. Des groupes de personnes bloquaient l’accès des camions aux dépôts pétroliers de Wierde (province de Namur), Feluy (Hainaut), Wandre et Sclessin (province de Liège). À Feluy, après une intervention de la police munie d’autopompes, les manifestants sont retournés sur place et ont été rejoints par des casseurs. La soirée s’était mal passée pour une journaliste et un caméraman de la RTBF. Des incidents ont également été signalés à Wandre et à Scelssin. Cette situation est-elle compréhensible et justifiable ?