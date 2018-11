Gilets jaunes : blocage de sites pétroliers en Wallonie

Les gilets jaunes promettent de nombreux blocages ce week-end en France. Ce mouvement de contestation fait aussi tache d’huile en Belgique où plusieurs groupes sur Facebook ont invité les citoyens à bloquer des lieux stratégiques pour faire entendre le ras-le-bol des citoyens à l’égard du gouvernement.

Dès cette nuit de jeudi à vendredi, certains citoyens sont descendus sur le terrain pour bloquer essentiellement des dépôts et raffineries de carburants.

L’un des principaux sites pétroliers du pays, la raffinerie Total Petrochemical de Feluy est ainsi visée depuis ce matin. L’entrée est bloquée par une centaine de personnes en gilets jaunes. Les manifestants bloquent l’accès des camions au site et distribuent des tracts aux automobilistes qui passent par là. Selon la police et les autorités locales, l’impact de cette manifestation sur le trafic se limite à quelques ralentissements aux abords du site Total.

Un mouvement citoyen

Autre dépôt bloqué, celui de Proxifuel/Total de Wierde, près de Namur. Là, une quinzaine de personnes en gilets jaunes se sont installés dès 22h jeudi soir, dans une ambiance qualifiée de bon enfant. Là aussi, il s’agit de citoyens venus pour dire qu’il est de plus en difficile de joindre les deux bouts. Leur mouvement s’en prend aux dépôts pétroliers car l’évolution des prix des carburants et l’augmentation de leur taxation ont été un élément déclencheur dans l’expression du ras-le-bol, comme l’explique un manifestant : "La hausse du prix des carburants n’a été qu’un élément déclencheur. Cela a été la goutte qui a fait déborder un vase déjà très plein. Ensuite, c’est parti, on n’en peut plus. A l’heure actuelle, vous vivez de manière raisonnable et on vous matraque de taxes, d’impôts. Vous ne pouvez pas vivre de manière décente. C’est toujours vivre dans l’appréhension de savoir comment je vais m’en sortir demain, ce que je vais faire pour mes enfants, etc. Cela devient invivable" .

Les gilets jaunes en Belgique se disent pacifiques, apolitiques, sans liens avec les syndicats. Le mouvement est créé par le peuple, pour le peuple, comme l’explique un autre manifestant : "Nous sommes là pour défendre notre croûte, notre vie, notre portefeuille. Puisque le politique n’entend plus, il faut le lui faire entendre. Le gilet jaune ? C’est le travailleur qui rouspète, c’est le citoyen qui rouspète, c’est le pensionné qui rouspète. C’est tout le monde qui rouspète. On a des gens qui ont des boulots bien placés mais qui n’y arrivent pas non plus. Le gilet jaune n’a pas de visage, n’a pas d’image, c’est juste le gilet jaune ".

Déterminés à bloquer les sites tout le week-end, voire plus

En région liégeoise aussi, des gilets jaunes ont débarqué cette nuit autour du dépôt pétrolier de Wandre. Le dépôt mais aussi une partie du zoning industriel environnant ont été bloqués en trois points. Le blocage de certaines entreprises et du site de l’autosécurité a généré quelques frictions avec ceux qui souhaitaient franchir les barrages. A Wandre, les gilets jaunes sont une centaine. Comme à Feluy et Wierde, ces citoyens viennent de tous horizons. Certains travailleurs ont pris congé pour être présents. D’autres, comme cet entrepreneur en parcs et jardins ont pris quelques heures sur leur journée pour soutenir le mouvement.

En fin de matinée, on apprenait que les gilets jaunes "liégeois" bloquaient aussi le dépôt Exxonmobile de Sclessin.

A Liège, les manifestants semblent organisés et sont déterminés à rester ce week-end. Certains envisagent même de tenir jusque mardi, voire plus s’il n’y a pas de réponse du gouvernement à leurs revendications.