"Get up Wallonia": des initiatives pour relancer la Wallonie

Ce mercredi, le Conseil Stratégique qui accompagnait la mise en oeuvre du nouveau plan de relance wallon baptisé "Get Up Wallonia!" remettait au gouvernement son rapport final. Celui-ci contient "un ensemble de propositions destiné à faire de la Wallonie une Région résolument tournée vers une prospérité plurielle et une équité intergénérationnelle".

Après une large consultation tant de la population que d'experts, ce Conseil stratégique, composé de neuf académiques, a réalisé un vaste travail d'analyse et de synthèses des différentes propositions.

Cinq axes d'action

Le Conseil stratégique propose d'axer la relance économique de la Wallonie autour de cinq orientations essentielles et structurantes:

- miser sur la jeunesse et le talent des Wallons et des Wallonnes

- assurer la soutenabilité environnementale

- amplifier le développement économique

- soutenir le bien-être, la solidarité et l'inclusion de chacun et chacune

- garantir une gouvernance participative et innovante