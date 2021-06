Gestion de l'épidémie covid-19 : la Vivaldi crée des tensions en proposant des recommandations en parallèle de la commission spéciale

Des tensions sont apparues vendredi entre la majorité et l'opposition au sujet des recommandations que doit formuler la commission spéciale chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de Covid-19 par la Belgique. Après avoir procédé à 41 auditions, les députés travaillent depuis un mois à huis clos, et avec quatre experts, sur l'élaboration du rapport et des recommandations.

Vendredi, les partis de la Vivaldi sont venus avec une proposition de recommandations, ce qui a fait bondir l'opposition.

Irrespectueux, décevant, trahison : les réactions fusent

"Le gouvernement Vivaldi a fait des recommandations en coulisse avec des éléments de l'accord du gouvernement. N'ont-ils tiré aucune leçon? Les 41 auditions n'ont-elles servi à rien?", s'est interrogée Sofie Merckx (PTB) sur Twitter. "Cette façon de travailler est totalement irrespectueuse envers toute personne touchée par cette crise", a renchéri Kathleen Depoorter (N-VA) dans un communiqué. Selon sa collègue nationaliste Frieda Gijbels, "cette coalition est trop fragile pour débattre ouvertement des recommandations."

"C'est terriblement décevant", a ajouté Catherine Fonck (cdH) dans une réaction à Belga. "Tenir une commission bis et négocier un texte entre seuls partis des gouvernements, c'est politiser les recommandations alors qu'il faut oser remettre en question la gestion de la pandémie pour éviter de répéter les erreurs et pour renforcer la lutte contre les pandémies."

"Je suis étonné que certains feignent de découvrir que les parlementaires parlementent", a réagi Patrick Prévot (PS). "Certains attendaient pour mettre en cause la neutralité des travaux. C'est une injure aux parlementaires et à leurs collaborateurs qui ont travaillé des centaines d'heures". Selon le député de la majorité, cette proposition a été élaborée "de manière tout à fait transparente". "C'était une pièce à casser, qu'on pouvait amender jusqu'à la moindre virgule." Selon M. Prévot, le texte proposé était en outre largement inspiré du travail des experts.

"Ils trahissent la vérité", a renchéri le président de la commission Robby De Caluwé (Open Vld). "Bien sûr, nous avons des recommandations, également en majorité. Et nous voulons intégrer des propositions constructives de l'opposition. Mais aujourd'hui ils se sont montrés peu disposés à le faire. C'est dommage qu'ils n'aient pas voulu mener le débat sur le fond aujourd'hui. Ils auraient vu que nous sommes ouverts aux propositions de l'opposition."

Et le libéral d'ajouter: "j'ai maintenant, en tant que président, été chargé d'élaborer un texte de base inspiré de toutes les propositions pour lesquelles il peut y avoir une majorité. C'est donc un texte sur la base duquel nous débattrons en commission, pas un texte à prendre ou à laisser de côté." Cette nouvelle proposition devrait être sur la table dès vendredi prochain.

"C'est la dernière chance pour la majorité" prévient la N-VA

La N-VA a accepté de travailler dans ce contexte, mais "c'est la dernière chance pour la majorité. Il doit vraiment y avoir de la place pour un débat honnête", ont averti les nationalistes flamands.

"Nous attendons le nouveau texte du président. On jugera sur pièce", a ajouté Sofie Merckx (PTB). "Mais sans grand espoir car on sent bien que l'accord du gouvernement prime sur un rapport honnête. Ce n'est qu'après notre indignation et une suspension de séance que le président a dit qu'il allait refaire son travail et regarder aussi les recommandations de l'opposition."

"J'ose espérer un sursaut de la majorité dans les jours qui viennent...", a renchéri Catherine Fonck (cdH).

De son côté, le Vlaams Belang a claqué la porte et a indiqué qu'il viendrait avec "un rapport alternatif".