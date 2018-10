Germain Mugemangango (PTB): "Je pense que le PS ne se rend pas compte qu'il a perdu les élections"

Avec une percée significative en Wallonie et à Bruxelles, le PTB fait partie des "gagnants" des élections communales. Dans certaines commune, le parti a engagé des négociations avec le PS pour entrer dans des majorités. Dans la quasi-totalité de ces villes, les négociations ont été écourtées, excluant le PTB des Conseils communaux. Est-ce du à un manque de volonté du parti souvent qualifié d'extrême gauche ou à une incompatibilité avec le socialisme ? Germain Mugemangango, porte-parole francophone du PTB, était l'invité de Matin Première.

Ce mardi, PS et PTB ont rompu les négociations dans les communes de Seraing, La Louvière et, un peu plus tard, Liège. Selon le porte parole du Parti des travailleurs belges, la fin des négociation est Cité Ardente est "étonnante". "On pensait que les discussions avançaient au niveau du fond", se plaint-il.

Le programme du PTB, trop coûteux?

Les autres partis qualifient souvent les programmes du PTB de "coûteux et infaisable, voire dangereux pour les finances d'une ville". Le problème est-il donc dans le chef du parti de Germain Mugemangango ? "Non, répond-t-il. Nous avons des Propositions très concrètes et parfois qui ne coûtent pas beaucoup d'argent aux fonds public. Par exemple, la proposition que dans toutes construction immobilière d'ampleur, on ait 30% de logements publics. On est aussi venu avec la proposition d'avoir un bureau d'éthique et de déontologie pour pouvoir prévenir les conflits d'intérêts au niveau de l'action publique et ça, c'est simplement un question de volonté politique. On voit que ces propositions sont simplement rejetées."

C'est donc un manque d'ouverture que le porte-parole pointe du doigt. Suite à la sortie des discussions avec le PS molenbeekois ou carolo, le constat du PTB est "qu'il y a une difficulté pour le PS de penser à une alternative, de penser au-delà des clous". Selon lui, sortir du cadre pour ce parti traditionnel est impossible à l'heure actuelle.

"Faire la même chose que le PS n'est pas notre but"

On attribue souvent la méfiance du PTB à entrer dans des majorités à un manque de volonté réelle, afin de garder l'image d'un parti d'opposition. Mais Germain Mugemangango précise que partout où les discussions ont été engagées avec le Parti socialiste, de réelles discussions sur le fond se sont tenues. "On voit dans des villes comme Liège, Charleroi et Molenbeek qu'il y a des enjeux importants. Je suis très étonné qu'en dehors de ce type de communes, on a vu dans les heures qui ont suivi les élections des accords de majorité entre PS, MR et Ecolo, sans grandes discussions. On trouve très important d'avoir des discussions de fond. C'est donc dommage que de l'autre côté de la table, on ait une frilosité d'aller au-delà de certaines limites", se plaint-il.

"Il est clair que les gens si ils nous ont soutenus, c'est pour une logique de rupture, poursuit le porte-parole. Ce n'est pas pour que des échevins PTB fassent la même chose que le PS. Le but, c'est qu'il y ait un changement. Or de l'autre côté, on voit que tout ce qu'on veut c'est la continuité et ça, ce n'est évidemment pas ce qu'on veut faire."

"Le PS n'a jamais cru aux négociations avec le PTB"

Les négociations sont encore en cours à Herstal où Frédéric Daerden a mis sur la table un poste d'échevin pour le Logement et la Mobilité pour le PTB. Cela aboutira-t-il ? "En tout cas, on peut être content que la discussion continue. Des rendez-vous vont encore se tenir la semaine prochaine pour avoir des discussions, confie le porte-parole du PTB. Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit que globalement, au niveau du PS, il y a une opération concertée de dire 'ce qu'on veut c'est profiter de la séquence politique pour dire que le PTB n'est pas crédible'"

Cette vague de sortie des négociations avec le parti des travailleurs belges est-elle délibérée? Pas de doute pour le parti : "Moi je pense que le PS n'a jamais réellement cru dans ces négociations. Ce que je remarque, c'est que à Charleroi, Magnette va retomber dans une coallition avec C+ qui est le CDh, à Molenbeek, Madame Moureaux fait campagne contre le MR et finalement, après une demi-journée, se retrouve avec un accord de coalition avec le MR", s'indigne-t-il.

Ces deux exemples sont, selon Germain Mugemangango une preuve qu'il n'y a aucune volonté de changement dans le chef du PS. Tandis qu'il martelle que le PTB n'a pas peur du pouvoir, surtout avec les résultats du dernier scrutin communal. "On est rentré dans ces élections-ci avec l'ambition d'avoir une participation du côté francophone", ajoute-t-il.

Une "claque énorme" pour le PS

"Je pense que le PS tire comme conclusion des élections que finalement sa diminution n'est pas une claque aussi énorme. Le parti socialiste ne se rend pas compte qu'il a perdu les élections", ajoute ce visage médiatique du PTB. Il estime qu'aucune remise en cause n'a lieu dans la façon de faire des socialistes.

"Il y a 2019, il y a 2024 et les conclusions qu'on tire de cela c'est qu'on doit être plus fort. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans des villes comme La Louvière, Liège, Seraing, le PS il a encore une majorité absolue et donc en 2024, il faudrait qu'ils n'aient plus la main", estime le porte-parole du PTB.

"On ne peut pas nier que tout cela est très nouveau pour nous. Donc on a appris beaucoup. Mais ce qu'on constate c'est qu'il faudra encore beaucoup se battre pour avoir une gauche en Belgique qui décide d'aller au-delà du carcan d'austérité qui est imposé par le capitalisme. Et nous on veut aller chercher ce rapport de force avec les gens pour pouvoir rencontrer les besoins des gens", conclut-il.