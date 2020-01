Georges-Louis Bouchez s'impatiente : "Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt"

Pas très content l’informateur royal. Même s’il nous explique répondre avec fermeté et calme, on sent tout de même un peu de crispation chez Georges-Louis Bouchez (MR) suite à la fuite d’éléments de sa note.

De la crispation et un brin d’impatience, pour le président du MR, plutôt que de faire fuiter sa note, les partis feraient bien de se positionner pour avancer vers la formation d’un gouvernement : "Aujourd’hui le plus fondamental, c’est la volonté politique que chaque intervenant a de former un gouvernement. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La note ultime, la seule qui compte, c’est celle qui se fait au terme de la formation du gouvernement. Mais pour ça, il faut accepter de négocier. Aujourd’hui, clairement, comme je le fais depuis des semaines, je travaille avec Joachim Coens à ce que l’ensemble des formations en capacité de faire un gouvernement puisse se retrouver autour d’une table. Les décisions du prochain gouvernement, ce sera le fruit de la formation, du débat, de la négociation. Mais pour ça, il faudrait que les uns et les autres commencent à se dire qu’il faut aller à la table."

Des résultats pour lundi avec si possible le début d’une phase de formation

On l’a compris, pour l’informateur, il est temps d’avancer. Il compte bien se rendre chez le Roi lundi avec du concret: "Avec Joachim Coens, nous travaillons plus dur que jamais pour obtenir un résultat pour ce lundi. Il est fondamental que nous entamions sans délais la phase de négociation et j’espère que tout le monde partage ce sentiment d’urgence pour notre pays. […] Donc la suite des événements dont vous aurez connaissance, c’est le rapport au Roi ce lundi et vous aurez alors plus d’informations, avec je l’espère une formation de gouvernement ou une préformation qui puisse débuter."