Georges-Louis Bouchez propose un quota de 30% de nouveaux candidats sur les listes MR

Le délégué général du MR, Georges-Louis Bouchez, propose que le MR intègre obligatoirement 30% de nouveaux candidats sur ses listes électorales en vue des élections régionales, fédérales et européennes de 2019.

Dans un entretien accordé au quotidien La Libre Belgique, Georges-Louis Bouchez estime que dans leur proposition de révision du programme du parti libéral dans un sens plus environnemental et plus social, les bourgmestres MR d'Uccle, Boris Dilliès, et d'Etterbeek, Vincent De Wolf, "ne prennent pas le problème par le bon bout".

Pour celui qui a tiré la liste montoise Mons en mieux lors des récentes élections communales, les libéraux qui ont perdu lors du scrutin du 14 octobre dernier sont ceux qui n'ont pas assez marqué leur différence vis-à-vis des autres formations. "Certains au MR disent que l'on doit davantage parler de tel ou tel thème mais on a déjà, dans notre programme, abordé les grandes questions de société telles que la mobilité l'environnement, etc... Ce qu'il est urgent de faire, c'est de renouveler les candidats", a-t-il dit.