Georges Louis Bouchez: "On ne forme pas un gouvernement uniquement avec ceux qu'on aime bien"

Hier, une réunion s’est tenue entre les informateurs royaux et 7 autres partis, dont le PS et la N-VA. Est-ce cela le signe d’une avancée ? Rudy Hermans a posé la question au délégué général du MR et sénateur, Georges-Louis Bouchez, dans Matin Première. Pour le libéral, "c’est déjà important qu’on puisse se réunir autour d’une table", précise-t-il. "Je salue le changement d’attitude du PS d’avoir accepté de se retrouver à la même table que la N-VA. C’est un pas intéressant. Cette réunion a aussi été l’occasion d’aborder toutes sortes de thèmes : le climat, la mobilité ou encore les finances de l’Etat. C’était aussi l’occasion pour le MR de démontrer que les politiques qui ont été menées sont des politiques solides", affirme Georges Louis Bouchez.

Réunir PS et N-VA autour d’une même table, cela peut paraître un petit exploit. Mais cela veut-il dire qu’ils ont envie de négocier ensemble ? "Il y a deux choses à retenir par rapport à cela. D’abord, chacun doit faire preuve de responsabilité. On ne forme pas un gouvernement pour aller uniquement avec lesquels on s’entend bien. Ensuite, le deuxième élément qui me surprend est que beaucoup de formations politiques semblent réfléchir à participer avec tels ou tels partenaires en vue de leurs résultats électoraux lors des prochaines élections. A un moment donné, il faut être concret. Nous ne sommes pas en politique pour être aimé des gens. On est là pour faire tourner le pays, pour gérer ce pays, quitte à avoir des partenaires qui ne sont pas nos premiers choix, mais qui sont nécessaires pour gérer les affaires", déclare le sénateur libéral.

PS et N-VA ensemble: "Il faut être capable de faire des compromis"

Durant la campagne, N-VA a répété qu’elle ne voulait pas travailler avec le PS et les socialistes ont répété qu’ils ne voulaient pas travailler avec la N-VA. Ce sont des positions fermes de ces deux partis ? D’après Georges Louis Bouchez, il faut être capable de faire des concessions. "En politique, il y a un principe de responsabilité. On peut parfois se faire plaisir, mais ce n’est pas comme cela qu’on fait de la politique. Il faut gérer et pour ça, il faut être capable de faire des concessions, des compromis et surtout d’avoir un accord de gouvernement. Si le but est d’être aimé, alors il faut changer de métier." A cette rencontre, à l’initiative des informateurs royaux, seul Ecolo n’était pas présent. Les écologistes ont déclaré que cela n’avait aucun sens de discuter avec les nationalistes. Mais Groen était autour de la table. Or, Groen et Ecolo forment un groupe commun à la Chambre.

Si c’est une coalition avec la N-VA qui se profile, les Verts seraient-ils hors jeu ? "Quand on est un groupe commun à la Chambre, on doit pouvoir adopter une attitude commune. Et, deuxième élément, ce qui me surprend aussi est qu’Ecolo fait ce qu’il reproche au cdH. Ecolo lui a reproché de ne pas venir à la table des discussions. Ici, ils ne viennent pas. Mais, chacun adopte l’attitude qu’il pense devoir adopter. Cependant, je pense que lorsqu’il y a une première réunion où on évoque les questions de climat, de développement durable, c’était intéressant de venir à cette table. Lors de ses réunions, il y a la recherche d’un futur gouvernement mais aussi la recherche de compromis sur des sujets bien précis qui peuvent donner lieu à de futurs votes à la Chambre. Ecolo a souvent prôné cette idée de quitter majorité opposition, et d’essayer de voter sur des sujets précis. Mais comment faire si vous ne vous mettez pas autour de la table avec les autres groupes parlementaires."

Les informateurs disaient vouloir mettre en évidence les convergences entre les partis. Pour Georges Louis Bouchez, il y a des convergences, mais aussi des divergences. "Il reste des éléments difficiles. Il n’y aura pas d’accord demain matin, mais pour trouver les points de convergence, il faut être capable de s’asseoir autour de la table." Sur le volet négociations pour former un gouvernement fédéral, il existe d’autres pistes possibles, comme un gouvernement PS, Open Vld, sp.a, les Verts, avec élargissement au CD&V mais sans le Vlaams Belang et la N-VA. Est ce envisageable pour lui ? "Cela ne sert à rien de se lancer dans des exclusives et des scénarios qui brusquent les partenaires. La seule chose qui compte est le projet de fond."

Où en est-on dans les négociations en Wallonie?

Georges Louis-Bouchez l’affirme : elles avancent. "Il y a des discussions, les choses avancent plutôt bien dans la volonté de recherche de pistes de solutions. La volonté au MR est d’avoir un gouvernement en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la rentrée."Depuis l’annonce de la note Coquelicot, on a l’impression que le MR avance en courant et qu’Ecolo recule. Une impression que l’invité de Rudy Hermans dément. "On pense qu’il y a une volonté dans le chef des 3 formations politiques d’aboutir. Au MR, on pense que cette sincérité est partagée par les autres partenaires. Mais chacun agira comme il entend devoir agir. Au MR, nous souhaitons aller dans le gouvernement pour appliquer toute une série d’éléments de notre programme. J’entends l’analyse : est-ce qu’Ecolo doit aller ou pas ? Cela appartient à Ecolo." Quant à l’ouverture à la société civile lancée par le PS et Ecolo, "ce n’est pas une mauvaise idée. Mais l’ouverture à la société civile, c’est avoir des citoyens qui s’engagent. Et donc si on s’arrête à chercher un ministre, juste pour le symbole, cela doit s’accompagner de beaucoup d’autres choses".

Un Commissaire européen néerlandophone ou francophone?

La Belgique doit aussi désigner son nouveau commissaire européen. Le précédent était une néerlandophone. Le nouveau doit-il dès lors être francophone ? "Cela fera l’objet de longues discussions, dans le respect des équilibres. Mais, il est trop tôt pour se prononcer. Si Didier Reynders fait partie des candidats, c’est évident que je le soutiendrai. On a pu voir, autant comme ministre des Finances et que comme Ministre des Affaires étrangères, l’étendue de ses qualités. C’est quelqu’un qui a la stature pour occuper cette fonction. C’est une décision qui doit revenir au gouvernement belge. Il y aura sûrement une discussion avec l’ensemble des autres partis. Vous savez, c’est la saison des pronostics et donc, je laisse à chacun de faire des paris là-dessus. Ce n’est pas vraiment notre rôle."