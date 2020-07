Georges-Louis Bouchez (MR) à propos de la légalisation du cannabis : "Il y aura un moment de vérité lors de la négociation du gouvernement fédéral"

Mais ce qui est plus surprenant ici, c’est que le président du MR annonce également que cette question sera mise sur la table des discussions pour former le futur gouvernement : “Je pense qu’il y aura un moment de vérité aussi au moment de la négociation du gouvernement fédéral”, a-t-il ajouté.

Voilà qui risque d’animer un peu plus ces discussions après les tensions créées par la question de la dépénalisation de l'avortement. Car du côté flamand et plus précisément de la N-VA et du CD&V, il y a très peu d’enthousiasme à l’idée d’une légalisation du cannabis.

D’ailleurs, quand, avant les élections de mai 2019, le président du PS, Elio Di Rupo, avait lui aussi dit souhaiter que le prochain gouvernement légalise l’usage du cannabis, Pieter de Crem (CD&V), actuel ministre de l’Intérieur, avait répondu sur Radio1: "J’espère que Di Rupo n’avait pas fumé lorsqu'il a fait cette proposition".

Mais pour Georges-Louis Bouchez : "Cette règle, personne ne la respecte et tout le monde sait qu’on ne la respecte pas. A ceux qui veulent de la prohibition, je dis que si vous voulez maintenir l’interdiction, il faut dire à la police de poursuivre tout le monde". Et d'ajouter : "Si la règle, c’est l’interdiction, il faut que la police poursuivre et il n’y aura plus de tolérance. Sinon, on tolère et on encadre".

Convaincre d’abord son propre parti

A noter que cette question doit également être tranchée lors d’un futur congrès du MR. Il est vrai que tous les militants et personnalités politiques du parti ne sont pas de l’avis de Georges-Louis Bouchez. A commencer par Denis Ducarme qui a clairement affiché son opposition à toute libéralisation lorsqu’il était candidat à la présidence du parti.

Et côté francophone, s'il est invité à rejoindre le futur gouvernement, il faudra aussi convaincre le cdH fermement opposé à cette idée lui aussi. "Le cdH fera tout pour ne pas inscrire la légalisation du cannabis (sauf thérapeutique) dans l'accord de gouvernement fédéral. Pour protéger la santé de nos jeunes", avait lancé en mai dernier, la cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, sur twitter.

Seule la perspective du cannabis à usage thérapeutique semble en effet mettre davantage les partis d'accord : le MR, le CD&V et l'Open Vld, les trois formations politiques à la base des discussions pour un prochain gouvernement fédéral, ont déjà élaboré une proposition de loi destinée à instaurer une agence gouvernementale pour contrôler la production du cannabis à usage thérapeutique.