Georges-Louis Bouchez : "L'évolution de l'Arizona a aiguisé les appétits"

L’actualité politique de ce week-end a été marquée par la mise sur pause des négociations Arizona, le noyau de "Rois mages" (les présidents du MR, Open Vld et CD & V) faisant un pas en arrière afin de donner la possibilité au PS et à la N-VA de discuter entre eux, Paul Magnette ayant déclaré, quelques jours plus tôt, qu’il était prêt à envisager gouverner avec la N-VA. Georges-Louis Bouchez était sur le plateau de Matin Première ce lundi, au lendemain de cette annonce, et est au final assez satisfait de ce nouveau "rebondissement".

"Ça montre que la stratégie et le travail menés ces dernières semaines portent leurs fruits. Ça veut dire que tout le travail mis sur pied dans le cadre de cette Arizona a poussé le parti socialiste à changer de position. J’espère que le PS a bien une ligne et qu’ils vont vraiment négocier, et nous leur laissons avec la N-VA quelque temps pour se faire, ils viendront faire rapport de l’état de leurs discussions."

"La possibilité que l’Arizona puisse fonctionner a été un élément déclencheur. L’évolution de l’Arizona a aiguisé les appétits."

Le pays ne va pas être mis en otage par le PS et la N-VA

Cela veut-il dire que le PS et la N-VA vont reprendre la main aux termes de ces discussions ? Car, depuis le début des discussions Arizona, certains ont tendance à railler le fait que les présidents libéraux aient pris la main, alors que leurs partis n’aient pas spécialement brillé aux dernières élections. "Si demain on leur laisse la main et que ça ne fonctionne pas, on va recommencer depuis le début ? Non, nous souhaitons préserver le travail qui a été fait jusqu’à présent."

"Un gouvernement qui réunirait le PS et la N-VA, c’est quand même le gouvernement le plus stable possible, qui a la majorité la plus large. Mais je tiens à mettre en garde, le pays ne va pas être mis en otage par le PS et la N-VA, comme c’est le cas depuis de nombreuses années, indéfiniment. Ils ont quelques semaines pour travailler, mais si c’est trop long, nous reprendrons l’initiative." Le président du MR présente d’ailleurs ce noyau libéral comme la position la plus centriste au sein des partis, positionné entre la gauche du PS et la N-VA très à droite.

"C’est la dernière chance pour le PS et la N-VA. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, nous chercherons une autre configuration, soit avec l’un, soit avec l’autre. Mais c’est fini de prendre le pays en otage."

Et d’effacer totalement du tableau la possibilité de nouvelles élections. "Le MR a été très clair, nous ne voulons pas d’élection, car notre responsabilité c’est de gérer le pays, et non de retourner dans une phase d’instabilité encore plus grande" ajoute-t-il. D’autant plus que le pays est en pleine crise sanitaire.