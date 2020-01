Georges-Louis Bouchez au congrès du MR: "Personne n'aura le programme de ses rêves"

Premier congrès MR pour Georges-Louis Bouchez, depuis sa prise de fonction à la présidence du Mouvement réformateur. Les bleus se sont retrouvés ce dimanche matin à Wavre. Pour le principal intéressé : " C’est un moment extrêmement important et même émouvant, je dirais. C’est véritablement le genre de moment que l’on n’oublie pas dans une vie, normalement ".

Longue séance d’embrassades et d’accolades, pour le " président Georges-Louis ". Coup de sonde rapide parmi les militants : " Il est super sympa et dynamique, c’est un battant, ça se voit ! " De là à sortir le pays de l’impasse politique ? " Oui, on le sent, il veut vraiment arriver à quelque chose ".