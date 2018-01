Georges-Louis Bouchez appelle le cdH à penser "à l'intérêt de Mons"

Le Montois Georges-Louis Bouchez (MR) lance un appel lundi au nom du projet "Mons en mieux" à "toutes les personnes de bonne volonté qui composent le cdH", afin de donner à la ville "un nouvel élan citoyen pour rassembler tous ceux et toutes celles qui veulent en profondeur offrir de nouvelles perspectives", indique-t-il dans un communiqué.

Cet appel du pied intervient à la suite du choix d'Opaline Meunier de rejoindre la liste pluraliste du leader réformateur Georges-Louis Bouchez à Mons, contre la section locale du cdH. Le cas de la jeune femme de 24 ans divise depuis le cdH, qui organisait un bureau de parti lundi matin.

Dimanche soir, le parti centriste annonçait qu'Opaline Meunier et le cdH avaient mis fin, d'un commun accord, à tous les titres et fonctions que cette dernière y exerçait. L'ex-présidente de l'Unécof était devenue en octobre dernier déléguée du parti à la société civile.

Arrêter ces "petits calculs partisans"

"La porte reste ouverte dans le respect et l'écoute de chacun. Il faut penser à l'intérêt de Mons et non pas aux petits calculs partisans", poursuit Georges-Louis Bouchez. Opaline Meunier peut aussi compter sur le soutien d'anciens échevins et responsables du PSC montois, pour qui "le changement est nécessaire". "L'essence de la démocratie est de permettre, voire de favoriser, l'alternance. À Mons, cette alternance passe inévitablement par un vaste regroupement", affirment en choeur les anciens échevins Jacques Hamaide, Jean-Maurice Servais, Eric Bailly et Christophe Taquin. Ceux-ci ajoutent ne pas comprendre "le refus des instances du cdH montois de participer à ce large rassemblement". Ils appellent dès lors le parti de Benoît Lutgen à renouer le dialogue avec "Mons en mieux" et réclame que son président "manifeste une autorité à la mesure de cet enjeu". "Ce débat doit en tout cas être l'occasion de donner un signal fort", concluent-ils.

Opaline Meunier, qui n'a par ailleurs pas été invitée au bureau de lundi, ne s'était toujours pas exprimée en fin de matinée. Le cdH montois ne compte actuellement que trois sièges sur 45, contre 29 pour le PS, huit pour le MR et trois pour Ecolo. Le conseil communal compte également un élu Citoyen et un autre PTB+.