Georges-Louis Bouchez à Jeudi en Prime : le rôle d’un parti n’est pas d’être le porte-parole du gouvernement

Le Président du MR, Georges Louis Bouchez était l’invité de Jeudi en Prime, sur la Une, après le Journal Télévisé. Après le Comité de concertation de mercredi, il avait réagi sur Twitter aux mesures adoptées. Son tweet "Ce nouveau #lockdown est bien évidemment un triple échec. Il est aussi regrettable que le fardeau pèse essentiellement sur la Belgique qui travaille." n’est pas passé inaperçu. Dans Jeudi en Prime, Georges-Louis Bouchez a expliqué que le rôle d’un président de parti n’était pas d’être le porte-parole du gouvernement.

Un triple échec "collectif"

Georges-Louis Bouchez précise d’abord ce qu’il entend par "échec". Il parle d’abord d’un "échec collectif". "Cela veut dire que nous aussi, on est responsable. Moi aussi, je me sens responsable à titre personnel, parce que quand on est mandataire public et qu’on a imposé de telles restrictions, avec l’accord du MR, que c’est aussi notre politique, et qu’on en arrive à devoir refermer des secteurs, je suis désolé", explique-t-il. Quant au triple échec, "Le premier, c’est qu’on a eu des restrictions pendant un long moment et qu’on arrive quand même à un lockdown. Deux, on a demandé plus de données scientifiques, on reste avec des interrogations. Trois, et ce n’est pas la faute d’un gouvernement régional ou fédéral, il y a un problème en matière de vaccination", précise Georges-Louis Bouchez. "Est-ce qu’on peut, à un moment donné, simplement se dire en tant que citoyen, et un politique est un citoyen engagé, qu’à un moment donné, cet échec, ça me fait mal. Il y a des difficultés, résolvons les difficultés ensemble. Mais si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas les résoudre", déclare Georges-Louis Bouchez.

"Qu’est-ce qui intéresse le monde politique ? Le tweet de George-Louis Bouchez

Quand on demande au Président du MR si, en disant dans une interview à la presse écrite, qu’on aurait pu faire autrement que fermer les métiers de contact, il ne va pas à l’encontre des décisions prises en Comité de concertation et validées par trois ministres MR, Georges-Louis Bouchez répond : "Il est logique qu’une formation politique puisse dire qu’il y avait d’autres chemins, mais comme je l’ai dit dans l’interview, le compromis a été autre. Ce n’est pas parce que le compromis a été autre que l’avis du MR change. Ce n’est pas parce qu’il y a un accord de gouvernement que notre position a changé sur des questions de fiscalité, d’énergie ou de sécurité. Je pense que c’est important de distinguer le rôle des ministres qui, eux, sont dans le compromis et d’un président de parti qui, lui, incarne la ligne idéale de sa formation politique". ►►► À lire aussi : Comité de concertation : à la Chambre, l’opposition ironise sur les sorties Twitter du MR Ce jeudi à la Chambre, lors des questions orales, le Comité de concertation a été appelé "Comité de contestation", le Premier ministre a tenu à faire une mise au point et à rappeler que tous les gouvernements du pays étaient associés au Comité de concertation et s’étaient engagés à en défendre les décisions. Des discussions à la Chambre que Georges-Louis Bouchez trouve problématiques : "Ce que je trouve problématique, c’est qu’aujourd’hui à la Chambre, on a évoqué pendant des heures cette question. Pourtant, demain, des centaines de milliers de personnes vont être mises à l’arrêt, entravées dans leur activité économique. Et qu’est-ce qui intéresse le petit monde politique ? Le tweet de Georges-Louis Bouchez", réagit-il. "On est quand même le deuxième parti de ce gouvernement. A ce titre-là, il est logique que notre voix soit entendue, que nous soyons respectés et que nous ayons une expression propre " " Qu’on s’entende bien, le rôle d’un parti politique, n’est pas d’être porte-parole d’un gouvernement non plus. C’est de faire œuvre de loyauté, mais on doit garder une identité qui nous est propre. Si nous étions seuls au gouvernement, bien sûr qu’on agirait différemment. Nous ne le sommes pas, nous l’acceptons", ajoute le Président du MR. Et au Premier ministre qui rappelle que les ministres présidents ont soutenu les décisions du Comité de concertation, Georges-Louis Bouchez répond : "Le Premier ministre parle des ministres présidents. Je ne suis pas ministre président. Nous sommes dans des rôles totalement différents. Dans une démocratie, on a le droit de s’exprimer sans risquer des conséquences derrière ou des actes de compensation ou des actes de sanction. Ce n’est pas comme ça que ça va, la démocratie. On n’arrête pas de nous expliquer que les partis populistes n’arrêtent pas de monter, mais ce sont les seuls partis qui peuvent exprimer une opinion, parce que les autres devraient être tout le temps au garde-à-vous d’une seule parole. Alors, il ne faut pas s’étonner. Nous sommes là pour susciter le débat, il n’y a rien de mal par rapport à ça". Et il ajoute : "Aujourd’hui, ce que les téléspectateurs veulent savoir, c’est comment ils vont tenir le coup financièrement, quand on va sortir de cette crise, quand seront-ils vaccinés ? Je veux bien qu’on continue ce déballage-là, mais après, le jour des élections, il ne faudra pas lever ses bras au ciel en disant, comment se fait-il que le PTB et le Belang soint les premiers partis dans les régions respectives".

Réouverture de l’Horeca le 1er mai ?

Quant aux décisions du dernier Comité de concertation, "Les mesures sont ce qu’elles sont. Cela ne sert à rien de parler du passé. Je vois que beaucoup de téléspectateurs veulent être solidaires des indépendants. Si on veut être solidaire des indépendants, il n’y a qu’une chose à faire : tenir ses distances les uns avec les autres, se confiner peut-être au-delà des règles. Aujourd’hui, la seule manière de manifester cette solidarité, c’est de faire baisser ces courbes. Et pour cela, il faut rester distants les uns des autres, quatre semaines d’efforts importants et après, on va pouvoir relancer une activité", estime Georges-Louis Bouchez. Cela permettra-t-il de rouvrir le secteur Horeca le 1er mai ? "Je ne veux pas être prophète de malheur. Je veux qu’on se donne toutes les chances. Faisons [1] en plus que ce qui est demandé", plaide le Président du MR. "On ne peut pas dire qu’on en a marre des mesures, qu’on en a marre de ces privations de liberté et de voir tous ces commerçants souffrit et organiser des fêtes comme je le vois sur mes propres réseaux sociaux, parfois à dix ou vingt personnes dans les maisons. Il faut se donner toutes les chances pour rouvrir en mai. " Cela ne veut pas dire qu’on y arrivera, mais il faut tout faire pour", ajoute Georges-Louis Bouchez. Le Président du MR réclame au passage des mesures de compensation pour les secteurs privés d’activité en raison des mesures sanitaires. "Il faut surtout envisager toutes les mesures de compensation. Je ne veux plus qu’on parle de mesures d’aide. Ce ne sont pas des aides. Ce sont des compensations pour fermeture. On doit avoir des mesures immédiates, mais aussi des éléments et des mécanismes fiscaux pour la relance", conclut le Président du MR.