Georges Gilkinet : "Les attaques contre Ihsane Haouach sont liées à des amalgames, des caricatures."

Les Verts sont sous le feu des critiques dans l’affaire Haouach. L’ancienne commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes est au centre d’un rapport initié par la Sûreté de l’Etat visant à déterminer ses possibles liens avec les Frères Musulmans. Georges Gilkinet a vu la note mais, tenu à la confidentialité, il ne parlera pas du contenu de celle-ci. Le vice-Premier ministre Ecolo a été informé par le patron des renseignements et le Premier ministre, jeudi, en sortie de plénière à la Chambre. Il soutient le profil d’Ishane Haouach et déplore sa démission : "Elle avait toutes les compétences pour exercer une telle fonction. Elle avait sa place. Elle a décidé de démissionner. Je le regrette, c’est un fameux gâchis pour elle, pour cette cause sur laquelle nous allons continuer de travailler. La question de l’égalité entre les hommes et les femmes."

Ihsane Haouach a démissionné de ses fonctions vendredi. Une décision qui n’aurait pas de corrélation avec cette note d’après l’Ecolo Sarah Schlitz, la secrétaire d’État à l’Égalité des chances et des genres, qui était à l’origine de sa nomination.

Bien que le document soit classé, quelques sources confirment à nos confrères de la Libre Belgique et du Soir qu’Ihsane Haouach n’aurait pas de liens avec les Frères Musulmans : elle ne fait pas partie du groupe. Elle aurait, en revanche, eu des contacts avec des membres. Reste à déterminer si elle était consciente de l’appartenance de ces personnes au groupe.

Tout en réaffirmant la position d’Ecolo concernant la séparation des Églises et de l’État, le Vice Premier regrette les attaques dont a été victime Ihsane Haouach avant la sortie du rapport de la Sûreté de l’État : "Je pense que ces attaques précèdent le rapport de la Sûreté de l’État qui nous a été donné jeudi. Ce sont des attaques qui sont liées à des amalgames, à des caricatures. Soyons bien clairs, je suis militant écologiste. Pour Ecolo, la question du vivre ensemble est vraiment essentielle, tout autant que la non-influence des Églises sur l’État, la séparation des Églises et de l’État ; tout autant que le fait d’avoir des services publics qui sont ouverts à chacun, qui sont neutres. Les amalgames qui ont été utilisés sont pour moi difficilement supportables"