Georges Gilkinet condamné pour préjudice moral à l’encontre de Patokh Chodiev

L’arrêt date du 28 janvier et fait 20 pages. La cour d’appel de Liège donne raison à l’homme d’affaires belgo-kazakh Patokh Chodiev et condamne Georges Gilkinet, aujourd’hui ministre, mais député fédéral à l’époque des faits, à verser 1€ en guise de dommage.

Rétroactes

Dès 2015, la Belgique découvre le Kazakhgate. Des soupçons pèsent sur un milliardaire Kazakh qui a vécu à Waterloo, Patokh Chodiev. Il aurait usé de son influence, via Nicolas Sarkozy selon l’hebdomadaire français "Le canard enchaîné" pour faire changer la loi belge sur la transaction pénale, et ainsi échapper à la justice. L’affaire éclabousse du monde, notamment Armand de Decker, parlementaire mais aussi, à un moment, avocat grassement rémunéré de Chodiev.

À l’époque, Georges Gilkinet est député. Il tente d’établir la vérité et est en première ligne pour mettre en place en 2017 une commission d’enquête sur cette affaire, dont il sera vice-président. Au passage, il n’hésite pas à attaquer Patokh Chodiev.

Les déclarations du député ne plaisent pas à Patokh Chodiev, notamment celle, dans le Vif, où il affirme qu' "un milliardaire s’est montré suffisamment puissant pour influencer trois pouvoir en Belgique." Il y en aura d’autre du même acabit dans d’autres médias, dont à La Libre Belgique ou à Plus Magazine.

Ni une ni deux, Patock Chodiev attaque Georges Gilkinet en justice. Le 21 juin 2019, en première instance, le tribunal de Namur déclare cette action irrecevable : "Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions et votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions."

Patokh Chodiev et ses avocats font appel. Et là, l’arrêt de la cour d’appel de Liège rendu ce 28 janvier va dans un autre sens. La cour estime que la demande de Patokh Chodiev est partiellement recevable et fondée.

Se basant sur jurisprudence très détaillée de la Cour européenne de Justice, la cour d’appel de Liège estime que l’immunité ne couvre pas "des allégations de fait à caractère pénal qui sont sans rapport avec des problèmes de portée générale ou qui ne relève pas du débat public d’intérêt général." Selon la cour, ce qu’a déclaré Georges Gilkinet dans Le Vif, dans Plus Magazine et dans La Libre Belgique, n’est pas couvert par l’immunité car ce sont "des allégations de fait concernant une personne" et non pas un débat d’intérêt public. Ainsi d’autres déclarations de celui qui était alors député fédéral, déclarations prononcées dans un contexte parlementaire, sont, elles, couvertes par l’immunité.

Vers la Cour de cassation ?

Quelle conséquence a cet arrêt ? Georges Gilkinet est condamné à verser 1€ à Patokh Chodiev pour le dommage moral subit. C’est la somme que réclamait le Belgo-kazakh. L’homme d’affaires voulait aussi que cet arrêt soit publié dans les journaux, mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison sur ce point.

Cet arrêt, c’est aussi un sacré revers pour Georges Gilkinet qui avait crié à la victoire de la démocratie après sa victoire en première instance. Contacté par nos soins, l’Ecolo indique avoir "pris connaissance de ce jugement. Qui m’étonne sur le fond, dès lors qu’il s’éloigne assez nettement du jugement de première instance. Nous prenons le temps d’examiner, avec mes avocats, les suites à y donner." En cas d’appel, Georges Gilkinet devra s’adresser à la Cour de cassation.