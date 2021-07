Georges Dallemagne, député fédéral cdH : "Il ne faut pas sous-estimer cette menace de nos libertés et de notre démocratie"

Georges Dallemagne (cdH) était l’invité de Thomas Gadisseux ce lundi 12 juillet dans Matin Première. En tant que député à la Chambre, il s’est exprimé sur la démission d'Ihsane Haouach, la commissaire du gouvernement à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes et sur les résultats du rapport de la Sûreté de l'Etat qui ont fuité ce lundi matin dans la presse.

En l'espèce, on parle d'un rapport réalisé par la Sûreté de l'Etat visant à déterminer les précédents de l'ancienne commissaire. Bien que le document soit classé, quelques sources confirment à nos confrères de la Libre Belgique et du Soir qu'Ihsane Haouach n'aurait pas de liens avec les Frères Musulmans: elle ne fait pas partie du groupe. Elle aurait, en revanche, eu des contacts avec des membres. Reste à déterminer si elle était consciente de l'appartenance de ces personnes au groupe.

Le député fédéral humaniste demande que le gouvernement apporte de la clarté concernant ce rapport et les liens qu'auraient pu entretenir Ihsane Haouach avec les Frères Musulmans : "On apprend que mercredi soir, la sûreté de l'État envoie un rapport au ministère de la justice. Nous avons un débat très important sur cette question jeudi après-midi. Personne au sein du Gouvernement ne fait mention de ce rapport dont on apprend l'existence ce vendredi. J'aimerais savoir quel était le niveau d'information de la secrétaire d'État, du premier ministre et du ministre de la justice. Qu'est-ce qu'il y a dans cette note ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport qui est inquiétant ?". Un ensemble de questions qui pourraient trouver réponse aujourd'hui, puisque le Premier Ministre Alexander De Croo devrait s'exprimer à la chambre à 10h.

Georges Dallemagne souligne aussi le rôle joué par les services de renseignement dans cette affaire : "Je pense que la Sûreté de l'État est dans son rôle. Elle entend qu'il y a un débat très vif dans la société sur une personne dont on dit qu'elle pourrait éventuellement poser des problèmes dans sa fonction de commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Elle regarde quels sont les éléments qu'elle a à sa disposition et elle les transmet au gouvernement. Je pense qu'on est tout à fait dans le rôle d'un service du renseignement, dans le rôle d'un État de droit où elle informe un gouvernement de ce qu'elle connait. On a reproché l'inverse concernant l'affaire Jürgen Conings, où il y avait des services de renseignement qui avait des informations, qui ne les traitaient pas et qui ne les diffusait pas. Ici, je pense que l'on est dans un fonctionnement normal.".