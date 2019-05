Gens du voyage: dix nouvelles aires d'accueil prévues en Wallonie

Seulement trois aires d'accueil équipées pour les gens du voyage existent actuellement en Wallonie. Une offre insuffisante à laquelle le parlement wallon a décidé de répondre. Dans un décret proposé par la Ministre de l'Action sociale Alda Greoli, dix nouvelles aires devraient voir le jour. A condition que les communes se portent volontaires...

Une aide financière nécessaire

Sur l'aire de Lives-sur-Meuse, les gens du voyage ont accès à l'eau, aux sanitaires, à l'électricité. Une gestion des déchets est même prévue. "C'est une très belle aire avec tout ce qu'il faut dessus !", commente Manuel Charpentier, président du comité national des gens du voyage. "Le problème, c'est sa taille. Elle ne peut accueillir que 16 caravanes... Et comme il n'y a que trois aires d'accueil en Wallonie, ça ne fait pas beaucoup d'endroits équipés disponibles pour tout le monde."

L'offre devrait bientôt s'agrandir grâce à ce nouveau décret wallon. Au total, un budget de 5 millions d'euros a été dégagé pour encourager les communes wallonnes à prendre part au projet. "C'est quand même un budget, donc une aide régionale est évidemment la bienvenue", commente Jean-Luc Ansiaux, chef du service de cohésion sociale à la Ville de Namur. "Il me semble qu'Auvelais et Charleroi avaient déjà marqué leur intérêt. Mais c'est un projet qui coûte cher. On a dépensé 500.000 euros pour aménager ce terrain. Donc ce décret wallon va probablement inciter certaines communes à agir."

"Une goutte d'eau dans l'océan"

Du côté des gens du voyage, on est beaucoup moins optimistes. "Moi, ça fait des années que j'entends qu'on va construire de nouvelles aires. Mais je ne vois rien venir. J'y croirai quand je verrai que les travaux commencent. Et quand bien même, s'il y en a 10 de plus, cela reste une goutte d'eau dans l'océan. Il en faudrait bien plus pour accueillir tous les gens du voyage. Et puis surtout, il faudrait que ces nouvelles aires restent ouvertes en hiver. Car pour l'instant, les aires wallonnes sont inaccessibles pendant six mois chaque année", déclare Manuel Charpentier. "Le fait de ne pas avoir accès à des terrains officiels, cela force les gens du travail à aller dans des endroits où cela crée des tensions, et où on finit par expulser des caravanes...", conclut-il.