Gaz et électricité: les hausses des tarifs sociaux limitées

Un nouveau système de limitation des hausses des tarifs sociaux, sur base de la proposition de la Creg (Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz) sera bientôt mis en place. Un accord est intervenu en ce sens lors du Comité de concertation de ce 19 février

"Depuis 2019, les prix du gaz et de l’électricité ont tendance à augmenter. Le gouvernement fédéral, sous l’impulsion de son Ministre de l’Économie, a déjà gelé à deux reprises les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité. Cependant, conformément aux dispositions de deux directives européennes (de 2009 et 2019) et aux avis respectifs du Conseil d’Etat et de la Creg, ce gel temporaire n’était plus renouvelable", explique le cabinet de la Première ministre Sophie Wilmès (MR).

Un calcul par trimestre et non plus par semestre

La proposition est la suivante: limiter les hausses de prix significatives des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité en les calculant par trimestre et non plus par semestre ainsi que limiter l'augmentation avec un double plafond (trimestriel et annuel). "Pour l'électricité, le plafond trimestriel est établi à 10% et le plafond annuel à 20%. Pour le gaz, le plafond trimestriel est limité à 15% et le plafond annuel à 25%. La différence entre le gaz et l'électricité est justifiée par la volatilité différente entre les deux produits qui s'est établie ces dernières années", précise encore le cabinet Wilmès qui espère que ce nouveau système préservera le pouvoir d'achat des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire.

"Cet accord est fondamental du point de vue de la solidarité, de la protection des personnes les plus vulnérables et de la cohésion sociale", insiste Sophie Wilmès dans un communiqué. "Ce nouveau système pourra nous prémunir d’une nouvelle augmentation importante des tarifs de l’électricité et du gaz qui – nous le savons – pèsent lourd sur le pouvoir d’achat des citoyens aux revenus modestes."