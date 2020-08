G.-L. Bouchez sur B. De Wever : "Quand on veut convaincre des partenaires, c'est mieux de venir avec du fond que de les insulter"

Les préformateurs ont présenté leur démission au Roi ce lundi. Celui-ci maintient sa décision en suspens et consulte. Le président du MR a rendez-vous au Palais à 10h, « avec un plan », dit-il ! Et ce n’est pas forcément en bleu et vert qu’il voit les choses se profiler

Alors qui pour succéder au duo Magnette (PS) – De Wever (N-VA) pour ces négociations en vue de mettre sur pied un gouvernement fédéral ? – Rappelons-le en passant, la démission des deux présidents de parti n’a pas encore été acceptée par le souverain —. Pour Georges-Louis Bouchez "ce n’est pas à moi de me substituer au roi. Ni à le conseiller en la matière. Ce qui compte, c’est le projet. Il ne faut pas faire des concessions mutuelles à deux. L’intérêt ce sont des concessions mutuelles à sept… – Peut-être six, ça dépend des formules —. Et c’est comme ça qu’on trouve un accord. S’il suffisait d’un accord à deux, il y a de nombreux gouvernements que l’on aurait pu construire depuis les élections".

Et le président du MR de demander que l’on parle plus, selon lui, du "fond". Et priorité pour lui, c’est la relance économique. "Il y a des gens en grandes difficultés pour le moment, avec des pertes de revenu, d’emplois. Des faillites d’entreprise…"

Discuter du fond

Alors, maintenant, une prise en charge des négociations politiques par les libéraux et les écologistes, comme certains l’ont suggéré, est-ce une bonne idée ? Georges-Louis Bouchez ne répond pas clairement, mais persiste à dire son souhait de discuter "du fond". Mais par ailleurs, il tient à revenir sur le précédent round : "J’ai pu entendre ces derniers jours que des partis n’avaient pas souhaité venir à la table (cela visait les libéraux, ndlr… C’est totalement inexact : les libéraux ont participé à toutes les réunions auxquelles ils ont été invités. Nous avons fait part de nos points… Mais on ne peut pas nous demander de signer un accord, fait par d’autres, au bas de la page. Si nous faisions ça, on dirait "les libéraux sont prêt à tout pour aller au pouvoir !"". Et le Montois de préciser des points de programme : pas de démantèlement de l’Etat, une Belgique plus efficace et une priorité économique.

Et celui-ci de se plaindre : refus des négociateurs de réunions plénières, pas de prise en compte des exigences du MR…

La note de base n’a pas évolué d’un mot

Et Georges-Louis Bouchez de décocher ses flèches contre Bart De Wever, qui reproche "le manque de courage de certains pour mettre fin au carrousel des négociations". "Une telle remarque vient d’un connaisseur, rétorque le président du MR. Quand on voit la situation depuis plus d’un an… Il a raison sur un point : c’est plus facile de torpiller un accord que de le construire. Mais si je peux me permettre un conseil à l’égard de BDW, vraiment en toute amitié, quand on veut convaincre des partenaires, c’est mieux de venir avec du fond que de les insulter ou de les attaquer !"

Et de préciser que Bart de Wever n’était peut-être pas très clair quand il parle d'un accord entre cinq partis sur la note de base… Georges-Louis Bouchez cite Maxime Prévot (président du cdH, ndlr) qui dit qu’il n’est pas d’accord avec la note de base mais qu’il veut bien discuter. "Ça tombe bien, la position du MR est la même que celle du cdH".

