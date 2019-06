Fuite de l'épreuve de français du CESS: l'épreuve est validée

Cette épreuve de français pour les élèves de de 6ème artistique et technique de qualification et de 7ème professionnelle avait fuité via certaines messageries privées dans la soirée et dans la nuit de dimanche.

Selon l'enquête menée tant par l'Administration de l'enseignement que par le Service de l'inspection, il apparaît que cette fuite prématurée aurait eu un impact très limité. La ministre de l'Education, Marie-Martine SCHYNS, a donc décidé de confirmer la validité de l’épreuve de français.

"Une épreuve externe de français qui ne constitue qu’une partie des compétences évaluées en fin de secondaire en français", justifie encore la ministre, sans compter que "les conseils de classes des établissements restent entièrement souverains dans leur analyse de fin d’année, basée sur le travail et les résultats obtenus lors des deux dernières années".

Du coup, la ministre appelle les professeurs de français et les conseils de classes à être attentifs à la possibilité qui leur est donnée de déterminer la pondération de l’évaluation externe au regard de l’ensemble des compétences à évaluer.