Frédéric Daerden à Jeudi en Prime : à Liège, "il faut tourner la page"

Frédéric Daerden était l’invité de Jeudi en Prime, sur la Une, après le Journal télévisé de 19h30. Fraîchement élu à la tête du PS Liégeois, Frédéric Daerden a fait le point sur les affaires qui ont secoué et secouent encore le PS Liégeois, l’affaire Nethys en tête. Il proclame la fin du Club des Cinq, le surnom donné aux cinq personnalités du PS liégeois qui faisaient la pluie et le beau temps. Frédéric Daerden est aussi le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une fédération dont le budget sera, comme le confirme, le ministre, en déséquilibre cette année. Le ministre du Budget l’assume et ne craint pas d’alourdir la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le nouveau patron du PS Liégeois

Elu à 92,6% des voix, Frédéric Daerden a été proclamé ce jeudi nouveau président de la Fédération liégeoise du PS. Il était le seul candidat en lice. 3454 affiliés, sur les 11.000 affiliés au PS liégeois ont voté. Un vote par correspondance, perturbé par une grève chez Bpost, comme le relève Frédéric Daerden. Il estime qu’avec plus de 3000 voix obtenues, il y a derrière lui "une vraie mobilisation". De quoi lui permettre, dans les mois qui viennent de lancer une "redynamisation du PS liégeois". Félicité par le président du Parti Socialiste, Paul Magnette, Frédéric Daerden entend collaborer avec ce dernier. "La mission est claire", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin de réenthousiasmer le parti", a-t-il poursuivi. "Il faut tourner la page et rendre de la fierté aux Liégeois", a estimé Frédéric Daerden.

La fin du Club des Cinq avec une équipe rajeunie

Une page se tourne-t-elle dans cette fédération liégeoise du PS ? Ces dernières années, 5 personnalités ont donné le ton à Liège, à savoir Willy Demeyer, Alain Mathot, Jean-Claude Marcourt, André Gilles et Stéphane Moreau. On les surnommait le Club des Cinq. "Cette page du Club des Cinq est terminée. Elle est tournée. C’était trop de l’entre-soi. Je ne veux plus du Club des 5, mais du club des 11.000, les 11.000 affiliés de la fédération socialiste de Liège", a déclaré Frédéric Daerden. Interrogé sur la place que pourraient avoir certaines personnalités liégeoises, Frédéric Daerden s’est montré prudent. A propos de Jean-Claude Marcourt, il reconnaît qu’il a "beaucoup travaillé pour l’économie wallonne". "Il est président de ce qu’on appelle la structure provinciale du parti et Président du Parlement wallon. Il sera de bon conseil", a estimé Frédéric Daerden sans se prononcer davantage. "Il a toujours ma confiance, mais ça sera avec une équipe nouvelle, une équipe rajeunie", a déclaré Frédéric Daerden. Autre personnalité socialiste liégeoise au cœur de l’actualité ces dernières semaines, Alain Mathot, acquitté en première instance dans une affaire de corruption liée à l’incinérateur d’Herstal. Là aussi, le nouveau patron du PS liégeois, Frédéric Daerden, est resté prudent sur l’avenir d’Alain Mathot au sein des instances liégeoises du PS, puisque le Parquet a fait appel du jugement concernant Alain Mathot et que l’affaire sera rejugée. ", a estimé Frédéric Daerden. "Il y a un appel, nous allons attendre de voir ce que cet appel va donner comme résultat et on verra s’il a envie de se réinvestir ou pas dans le parti", a poursuivi Frédéric Daerden. Ce dernier a quand même souligné qu’aux dernières élections communales, où Alain Mathot ne se présentait pas, son successeur, Francis Bekaert, avait conservé la majorité. "On est aucun indispensable", a ajouté Frédéric Daerden, interrogé sur l’utilité d’avoir Alain Mathot sur les listes aux prochaines élections communales en 2024.

Rassembler les aéroports de Liège et de Charleroi sous une même coupole ?

L’idée a été lancée par le ministre wallon du Budget et des aéroports, Jean-Luc Crucke (MR) de réunir les aéroports de Liège et Charleroi pour plus d’efficacité. "Je ne dis pas oui, je ne dis pas non", a déclaré le liégeois Frédéric Daerden. Pour autant, "je ne suis pas convaincu de la pertinence", a-t-il ajouté. Pour lui, Charleroi et Liège sont deux aéroports avec des spécificités différentes. Charleroi se développe avec le transport des voyageurs. Liège est un aéroport de fret, "au service du développement de Liège et de la Wallonie", a rappelé Frédéric Daerden.

Plus d’argent pour les bâtiments scolaires du réseau libre ? "S’ils viennent avec des dossiers plus qualitatifs…"

En Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden est ministre du Budget. Récemment, dans le cadre du Plan de relance européen, la Fédération Wallonie-Bruxelles a déposé des projets pour bénéficier d’une partie des fonds alloués à la Belgique. Il est notamment question de demander une aide financière pour la rénovation bâtiments scolaires. Des 300 millions d’euros qui devraient revenir à l’enseignement francophone, une plus large part serait consacrée aux bâtiments du réseau officiel de la Communauté Wallonie-Bruxelles, ce qui a fait bondir les responsables du réseau libre, en particulier l’Enseignement catholique. Le ministre du Budget, Frédéric Daerden, prévoit de "revoir la copie" et de la "nuancer". Jeudi prochain, il devrait présenter une nouvelle note. Sera-t-elle pour autant plus favorable à l’enseignement libre ? Frédéric Daerden est resté prudent. Pour ce qui est des 300 millions d'euros prévus pour la rénovation des bâtiments scolaires, Frédéric Daerden a plutôt parlé, ce jeudi soir, de "230-240 millions" d'euros, après ajustement. Concernant la clé de répartition des fonds entre l’officiel et le libre, qui octroie 58,5% des fonds pour le réseau officiel, le ministre par le d’une clé "indicative". "On me dit qu'il y a l'une ou l'autre coquille dans la règle de calcul qui est basée sur les dotations actuelles données pour les investissements, je vais ajuster pour que cette règle soit irréprochable", a-t-il expliqué.

A l’en croire, si les plans soumis par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour bénéficier des fonds européens font la part belle à l’enseignement officiel, ce serait pour "être crédible et faire en sorte de ne pas perdre un euro", avec des dossiers "qualitatifs et qui répondent aux critères". Le ministre évoque la possibilité de "vases communicants" dans les budgets. Le réseau libre "pourrait avoir plus, s’ils viennent avec des dossiers considérés comme plus adaptés, plus qualitatifs que ceux rentrés par WBE (Wallonie-Bruxelles-Enseignement, en charge de l’Enseignement officiel en Fédération Wallonie-Bruxelles)", a déclaré Frédéric Daerden.

Un déficit budgétaire en FWB assumé

Selon les projections, la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait doubler en 5 ans. Elle passerait de 7 milliards en 2019 à 13 ou 14 milliards en 2024. Ce n’est pas le budget prévu pour 2021 qui permettra de limiter la casse. Au contraire, ce budget sera en déficit. "Je veux être clair avec les Francophones. Mon objectif n’est pas de ramener la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’équilibre budgétaire", a affirmé le ministre du Budget, Frédéric Daerden. Le déficit en 2021 devrait être de 850 millions d’euros. "A l’ajustement de fin avril, on va alourdir encore ce déficit", a annoncé Frédéric Daerden. "Est-ce grave ? Non", a-t-il assumé. Pour lui, c’est une dette soutenable. "La charge de la dette représente moins de 2% de notre budget", a-t-il déclaré. Les taux d’intérêt sont en effet, pour le moment, extrêmement bas. Il faut "emprunter pour investir", estime le ministre.