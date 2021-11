Freddy Roosemont répond à la carte blanche du Comité de soutien des sans papiers : "Il n’y a pas eu de négociations avec les grévistes"

Dans la carte blanche publiée ce vendredi, le Comité de soutien de l’USPR, l’Union des sans papiers pour la régularisation accuse le directeur de l’Office des étrangers, Freddy Roosemont, de déloyauté envers le gouvernement De Croo car il n’a pas respecté l’accord négocié en juillet. Contacté, l’intéressé répond : "Il n’y a pas eu d’accord avec les grévistes."

Deux visions s’opposent totalement dans cette affaire. "Il n’y a même pas eu de négociations avec les grévistes, continue le directeur de l’Office des étrangers. C’est quelque chose d’extrêmement important. Moi, je suis sorti le 21 juillet du cabinet du secrétaire d’État en pensant que la grève allait encore continuer. Parce qu’on est venu pour la 3e ou 4e fois expliquer ce qui était applicable pour tout le monde, pas seulement pour les grévistes."

Le directeur ne comptait donc pas régulariser les sans-papiers en grève de la faim. "On régularise plusieurs centaines de personnes (par an), celles qui ont les bons dossiers, répète-t-il. Pour moi, les deux avocats savaient que la plupart des grévistes ne rentraient pas dans ces critères. Quand j’ai vu en rentrant chez moi le 21 juillet après-midi que la grève se terminait, je me suis demandé ce que les quatre porte-parole étaient allés dire."

Il n’y avait aucune promesse, aucun accord

"Il n’y avait aucune promesse, aucun accord. Seulement une information, toujours la même : on applique les mêmes règles pour tout le monde, grévistes ou pas grévistes."

Une politique N-VA ? "Je suis un fonctionnaire"

Intitulée "À qui Roosemont est-il loyal ? Au gouvernement actuel ou à la N-VA ?", la carte blanche dénonce une politique qui s’inscrirait davantage dans la lignée de l’ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration plutôt qu’à l’actuel gouvernement De Croo. "Je suis fonctionnaire, réagit Freddy Roosemont. J’applique les instructions que le politique me donne. Ensuite, il est assez clair que les critères de régularisation n’ont pas changé. Et pas seulement depuis le moment où Theo Francken était secrétaire d’État. Mais déjà, quand c’était Maggie de Block. Voire même du temps de Monsieur Wathelet en 2011 ou 2012."

Pour le directeur, les règles n’ont pas changé depuis la dernière régularisation collective de 2009. "Après la campagne de 2009, on est revenu à une situation normale et les critères n’ont pas tellement changé. C’est constant depuis 10 ans. Et à ma connaissance, j’ai lu l’accord de gouvernement plusieurs fois, il n’est écrit nulle part qu’il y aurait des régularisations collectives ou que l’on traiterait les dossiers différemment par rapport à avant."

C’est dommage de continuer à faire renforcer l’espoir de ces gens

Nezha, exemple cité dans la carte blanche, pour qui son dossier a été rejeté alors qu’un document interne montre qu’aucun élément ne joue en sa défaveur, Freddy Roosemont explique : "Cette note est interne et incomplète. Je connais d’autres éléments qui ne sont pas notés. Quand une décision négative a été donnée à quatre reprises, je le sais. Le dossier n’est pas complet."

Et d’ajouter : "C’est ce qui me surprend. Les avocats connaissent les critères […] Le regroupement familial par exemple. Je vois beaucoup de demandes invoquant des neveux présents en Belgique mais ça ne rentre pas dans les critères. Le membre de la famille doit être un parent du 1er degré. On compare des pommes avec des poires."

Pour le directeur, "c’est dommage de continuer à faire renforcer l’espoir de ces gens vont avoir des documents à la fin." Et il est prêt à être auditionné en Commission Intérieur pour faire valoir ses arguments, comme demandé dans la carte blanche. "Le secrétaire d’État n’a rien promis aux grévistes."