Frapper une femme pour vendre un hamburger: "Bicky va perdre des clients avec ça" affirme un spécialiste de la pub

"C’est scandaleux qu’encore aujourd’hui des annonceurs publicitaires utilisent la question de la violence faite aux femmes comme accroche publicitaire. On sait qu’il y a en Fédération Wallonie-Bruxelles 18 000 plaintes pour violences et discriminations faites aux femmes, donc ce n’est pas normal que dans notre société actuelle il y ait autant de discrimination ou de violence. On ne fait pas du fric sur le dos des femmes ou sur la question des violences faites aux femmes. On doit leur reconnaître leurs droits de victimes et il y a aussi du travail à faire pour pouvoir reconnaître les femmes dans cette réalité-là".

"Ca ne marche plus"

Mais selon Eric Hollander, la vieille maxime "Qu’on dise du bien ou du mal de moi, peu importe, pourvu qu’on en parle".... "ça ne marche plus comme ça, c’est la bonne nouvelle. Bicky va perdre des clients avec ça. Sachez-le bien ! Il y a des appels au boycott sur Internet. Aujourd’hui, les consommateurs ont heureusement ce pouvoir-là. Je pense qu’il n’y a plus jamais une femme qui va acheter un Bicky burger dans la moindre friterie, et comme les hommes ne sont pas tous complètement idiots, ils ne vont plus y aller non plus".