Frans Van Daele, ancien chef de cabinet du roi Philippe : « Non, je n’étais pas le vice-roi »

Ancien chef de cabinet du roi Philippe, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères CVP, mais également du président du conseil européen, Herman Van Rompuy, Frans Van Daele est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 28 septembre sur La Première et ce dimanche 29 septembre sur La Trois. Il apporte notamment un regard aiguisé sur la politique nationale et internationale. Il nous parle aussi de son rôle d’éminence grise auprès du roi Philippe.

Il met tout d’abord les points sur les " i " : il n’a jamais été ce que l’on pourrait appeler " un vice-roi ". " Mais non, il y a le roi et il n’y a pas de vice-roi en Belgique, ça c’est des formules à l’emporte-pièce ".

Mais il ne peut pas le nier : ce rôle est tout de même entouré de mystère. " Oui, mais dans le fond, que fait un chef de cabinet du roi ? Son rôle premier est d’être son conseiller politique. L’image d’un tireur de ficelle est fausse ".

Amené à parler du Brexit, Frans Van Daele l’affirme : " Si les Britanniques devaient rester, ce qui me semble fort peu probable, cela pourrait devenir un boulet au pied de chacun d’entre nous ". Il tient cependant à souligner : " Les institutions britanniques tiennent bon. La Cour constitutionnelle l’a encore prouvé récemment en contrant Boris Johnson ". Les juges ont en effet annulé la suspension du Parlement décrétée par le premier ministre conservateur.

Frans Van Daele commente également le décès du Président Jacques Chirac. Un homme qui savait tenir tête, dit-il : " Il était à l’écoute des anciens, et a su tenir tête aux Etats-Unis. C’est une époque où la France avait encore un rôle central sur la scène internationale et n’hésitait pas à donner son avis ". Il fait également le rapprochement entre Chirac et l’ancien président Sarkozy : " Deux hommes qui allaient droit au but et qui parvenaient à des résultats ".

Le président américain Donald Trump est également au centre de l’actualité, visé par une procédure d’impeachment (destitution) par le clan démocrate. " Il faut voir à qui profitera la démarche. Vu l’électorat de Donald Trump, il pourrait s’agir d’une occasion de se victimiser. Si les Démocrates passent à l’action c’est qu’ils ont sans doute des raisons de croire qu’ils peuvent en tirer avantage. Mais déstabiliser Trump ne sera pas facile ... "