Frank Vandenbroucke veut imposer la vaccination anti-covid au personnel soignant

Le ministre de la santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) proposera de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et de la santé, a-t-il assuré lors de l'émission "Terzake" (Canvas-VRT): "Je proposerai explicitement au gouvernement fédéral et à mes collègues des régions de rendre la vaccination obligatoire pour les personnes actives dans les soins de santé".

Selon le ministre socialiste flamand, les esprits évoluent vers un tel scénario: "Cela devrait être la norme pour les personnes travaillant dans les soins, les médecins dans un cabinet privé, les kinésithérapeutes ... Ils devraient montrer l'exemple."

Frank Vandenbroucke ne veut pas mentionner explicitement de date, mais il "ne le laissera pas s'éterniser" ce dossier. Dans le courant du mois de septembre, l'avis des hôpitaux et des partenaires sociaux, entre autres, sera sollicité. Dans le même temps, le travail juridique a déjà commencé.

Différences régionales en matière de vaccination

En Flandre, le taux de vaccination du personnel soignant est le plus élevé. Fin juillet, Wouter Beke (CD&V), le ministre flamand du bien-être et de la santé, annonçait qu'au moins 92 % des prestataires de soins flamands avaient été vaccinés. En Wallonie et à Bruxelles, la volonté de se faire vacciner est moins prononcée.

La ministre socialiste a également annoncé que d'ici la fin du mois d'août, les hôpitaux et les centres de soins résidentiels en Flandre annonceront volontairement le pourcentage de leur personnel qui a été vacciné. En Wallonie, cela pourrait prendre un peu plus de temps : "il y a plus de réticence" à le faire volontairement, a-t-il ajouté.

Alors que la Flandre compte 86% de sa population adulte complètement vaccinée et que la Wallonie atteint un taux de 76%, Bruxelles n'est qu'à 58%.