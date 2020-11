Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé : "Je pense pouvoir dire que nous avons pris d’excellentes décisions"

Les différents niveaux de pouvoir ont tenu une conférence de presse à l’issue d’un comité de concertation ce vendredi soir. L’occasion pour Frank Vandenbroucke (sp.a), ministre de la Santé au niveau fédéral, de faire le point sur les dernières décisions prises dans un contexte difficile.

"J’ai des sentiments mitigés, a-t-il commencé. D’une part je suis très content du résultat de la concertation, je pense pouvoir dire que nous avons pris d’excellentes décisions."

Selon lui, "c’est vraiment la crise sanitaire qui nous a préoccupés, les risques, le bien-être des gens, c’est de ça que nous avons parlé. Nous avons aussi mis sur pied une stratégie qui offre un peu de certitude pour la période à venir".

Quand on est nombreux, le virus est très content et il passe de l’un à l’autre

"D’un autre côté ce sont des sentiments partagés parce que ces décisions sont difficiles", a-t-il tempéré, évoquant la période des fêtes de fin d’année. "Ce sont de belles fêtes, on se réjouit, mais ça n’ira pas. Et c’est vraiment très dommage. Quand on est nombreux, le virus est très content et il passe de l’un à l’autre."

D’où cette décision d’élargir la bulle les 24 et 25 décembre pour les personnes qui vivent seules. Celles-ci peuvent inviter deux de leurs contacts rapprochés à la fois soit le 24, soit le 25.

"On veut éviter la propagation du virus, mais on se rend compte qu’en disant cela, c’est difficile, surtout pour les personnes seules", a encore déclaré le ministre de la Santé. Et de conclure avec cet avertissement : "Ne commencez pas à organiser des fêtes et à voir beaucoup de monde" en ce mois de décembre."

►►► À lire aussi : Commerces, fêtes de fin d’année, loisirs… retrouvez l’essentiel des nouvelles mesures en cliquant ici