Frank Vandenbroucke : "Le Portugal, l’Espagne, ce sont des pays où je n’irais pas si je ne suis pas vacciné complètement"

Frank Vandenbroucke (Vooruit) était l’invité du journal télévisé de 19h30 ce lundi. Le comité de concertation a pris en ce début de semaine de nouvelles mesures concernant les voyages à l’étranger, avant de présenter le futur Covid Safety Ticket pour les grands événements.

Le ministre fédéral de la Santé s’est réjoui de ce chiffre : 8 adultes sur 10 ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. "Une excellente nouvelle" pour Frank Vandenbroucke qui insiste : "C’est une partie cruciale de la solution. Il faut se faire vacciner."

Il ajoute qu'"actuellement, 48% de la population totale de la Belgique ont été vaccinés complètement. Il faut arriver à au moins 70%". Nous sommes donc selon lui dans une course entre la vaccination d’un côté et, de l’autre, un virus dont il faut ralentir la circulation.

En cette période estivale, beaucoup de citoyens belges partent à l’étranger. D’où un renfort des contrôles dans les aéroports et dans les gares pour vérifier le bon remplissage des Passenger Locator Forms (PLF). "Il faut contrôler ceux qui reviennent de zones à risque", affirme le ministre de la Santé.

De là à interdire certaines destinations ? "On n’en est pas là", tempère Frank Vandenbroucke. Il précise cependant : "Personnellement, mon conseil, c’est que si vous voulez aller en Espagne, il faut être complètement vacciné. […] Le Portugal, l’Espagne, ce sont des pays où je n’irais pas si je ne suis pas vacciné complètement."

"La course n’est pas encore gagnée. Il faut persévérer dans l’effort et rester prudent en maintenant des mesures comme la distanciation sociale et le port du masque", conclut-il.

