François Hollande à Mons: "Elio Di Rupo est mon ami"

Invité de marque, ce mardi, à Mons : l'ancien président de la république française, François Hollande, débarque dans la cité du Doudou. L'ancien locataire de l'Elysée présente son livre "Les leçons du pouvoir" et donne une "grande" conférence, à l'université de Mons, ce soir. Avant cela, François Hollande participe à un déjeuner-conférence en présence d'entrepreneurs et même à un moment "convivial" avec les autorités communales. Notons d'ailleurs que le bourgmestre est toujours, pour le moment, Elio Di Rupo, un Elio Di Rupo qui accompagnera toute la journée l'ancien président français. Celui-ci, à son arrivée à Mons, a rendu hommage au président du PS : "Elio Di Rupo est mon ami. Nous avons siégé ensemble au conseil européen, dans des moments extrêmement difficiles, lorsqu'il y avait la crise financière. Et puis, nous avons toujours eu des liens profonds, liés à nos engagements respectifs dans le mouvement socialiste [François Hollande a été premier secrétaire du PS français pendant plus de 10 ans, NDLR]. Pour toutes ces raisons, je tenais à être, enfin, à Mons. J’étais venu une fois, mais je tenais à y revenir. Je suis heureux d’être là, je cherchais depuis des mois et enfin, Elio m’a permis de (revenir)."