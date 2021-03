François De Smet (DéFI) : "Ce que les citoyens ne supportent pas, ce sont des mesures injustes, décidées non démocratiquement"

Ce mercredi 24 mars doit avoir lieu un nouveau Comité de concertation pour demander un dernier effort à la population. Est-ce encore audible pour celle-ci ? Est-ce un échec de la stratégie des autorités ?

Dix jours qu’on a des décideurs qui ne décident pas

Pour François De Smet, président du parti DéFI et député fédéral, dans l’opposition, la réponse est : "Oui, sans doute. Mais de toute façon on n’a pas le choix", a-t-il déclaré ce matin dans la Matinale sur la Première. "Il est temps de sortir de la séquence affligeante qu’on vit depuis à peu près dix jours". Le député fédéral observe que depuis une dizaine de jours on assiste à une vraie remontée inquiétante de l’épidémie. "J’entends bien que certains attendent que la vague nous submerge avant d’oser l’appeler vague, mais malheureusement elle est là. Et 10 jours qu’on a des décideurs qui ne décident pas".

François De Smet fait ici référence au Comité de concertation de ce vendredi 19 mars avec le report du plan "plein air" et la demande faite aux Communautés de mettre en place des solutions pour contrer les contaminations dans les écoles. Pour lui, le variant britannique du virus est en ce moment en train de gagner la course contre la vaccination. Or, les hôpitaux ont lancé un appel ce mardi avec la crainte de voir les services de soins intensifs pleins d’ici quelques jours. Dans ce contexte : "Je me réjouis que ce Comité de concertation, on verra ce qui en découlera, se résigne à prendre des mesures un petit peu plus fortes".

Un message global

Depuis cinq mois, des efforts sont demandés à différents secteurs pour préserver l’enseignement. Cette digue politique a-t-elle cédé ? François De Smet estime que depuis une semaine on assiste à un marchandage : "On a essayé de refiler le bébé aux écoles pour préserver d’autres secteurs. Je pense qu’on ne peut plus continuer à raisonner comme ça". Le député fédéral explique que chacun défend son secteur et il faut sortir de cette logique de vouloir sauver sa clientèle électorale pour n’avoir qu’un message global : "Pour que tous ensemble on en finisse enfin avec cette épidémie. Ici, jouer les uns contre les autres ça ne marchera plus".

Prendre de nouvelles mesures pour les magasins, les métiers de contact, etc. aura un impact économique. Défi assume ce risque ? François De Smet explique comprendre le ras-le-bol de la population. "Effectivement, tout le monde est fatigué". Mais selon lui, les citoyens peuvent entendre, si on leur prouve que c’est nécessaire, de nouvelles mesures. "Ce qu’ils ne supportent pas, ce sont des mesures injustes, décidées non démocratiquement […] et qui sont floues".

Le président du parti Défi estime qu’il y a une carte à jouer en proposant un confinement "assez dur, mais assez court" alors qu’arrivent les vacances de Pâques. "Avec de vraies perspectives, si on accélère en même temps la vaccination […], si on a enfin un vrai recours au testing et au tracing". Cette stratégie permettrait d’éviter une gestion de l’épidémie en accordéon où un secteur est fermé pour en ouvrir un autre, etc. "On voit bien que ce n’est pas à la hauteur de la situation".

Retrouver l’adhésion

Comment retrouver l’adhésion des citoyens ? Pour le député fédéral, c’est là une grande partie du problème. Le gouvernement fédéral n’aurait pas réussi à faire passer un message de mobilisation assez fort.

"En effet, un confinement dur, mais très limité pourrait permettre, peut-être, de remporter enfin cette bataille". Ce type de décision serait aussi plus égalitaire, selon lui. Mais l’adhésion de la population ne pourra se faire qu’à condition, dit-il, "que ces mesures soient prises démocratiquement".

Ce qui n’est pas le cas, pour lui, si les décisions ne sont prises que par le Comité de concertation. "Il est temps que le Parlement soit davantage consulté et qu’il ait son mot à dire". L’homme rappelle qu’il a effectivement la question sanitaire, mais aussi tous les dégâts collatéraux. Quelles seront les mesures de soutien que l’on va apporter aux secteurs qui seraient fermés ? Comment est gérée la question de la santé mentale ? "Et ça, ce n’est pas ce triangle infernal entre le Comité de concertation, les lobbys et les experts qui peut s’en sortir. Il faut davantage de délibérations".