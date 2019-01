François Bellot veut croire en une "vision" Fédéral/Régional sur la mobilité

Les travaux du RER sont-ils freinés par un gouvernement en affaires courantes? Peut-on parier sur la collaboration du parlement fédéral avec l’actuel gouvernement en matière de mobilité? François Bellot dit compter sur le sens des responsabilités des partis. De tous les partis.

Le ministre François Bellot, en charge de la mobilité au niveau fédéral se veut optimiste : la situation actuelle n’empêche pas les travaux du RER. "Actuellement, les travaux sont financés par le solde du fonds RER qui existait déjà avant mon arrivée. Ce qui était prévu dans le budget 2019 concernait les montant nécessaires pour la mise en adjudication des travaux fin 2019 pour les réalisations en 2020. Je pense que les groupes politiques du parlement fédéral ratifieront le principe de dégager les 80 millions d’euros prévus dans le budget 20119".

D’une façon ou d’une autre, je pense que l’on aura une majorité pour ratifier l’accord de coopération

Le ministre fait le pari que les partis de l’opposition s’impliqueront du fait de l’accord de coopérations entre les régions. "D’une façon ou d’une autre, je pense que l’on aura une majorité pour ratifier l’accord de coopération qui pérennise le fameux milliard d’euros. Mais le poids du parlement est bien sûr plus important maintenant. Je suis confiant sur ce dossier et sur le budget mobilité. J’espère que les uns et les autres prendront leurs responsabilités pour approuver cette vision interfédérale en matière de mobilité". Car il s’agit rien de moins que l’intégration de toutes les politiques de mobilité de l’Etat fédéral et des entités régionales. Ce qui n’est pas gagné d’avance.

Nous avons élaboré cette vision interfédérale de la mobilité

Dans quelques jours – le 14 janvier- le ministre présentera un rapport en comité de concertation. Comme l’explique François Bellot, les Régions gèrent les routes, tandis que le fédéral est responsable des chemins de fer et du code de la route. François Bellot assure avoir réuni depuis deux ans ses collègues des Régions: "Tout cela a abouti à un rapport final rédigé par un expert international qui a travaillé pour de nombreuses villes

Aux Pays-Bas, en 7 ans, ils ont pu réduire l’encombrement routier et autoroutier de 43%

internationales (Bordeaux, Pittsburgh ...) C’est sur base de ces apports que nous avons élaboré cette vision interfédérale de la mobilité. " Le ministre dit s’étonner du fait que les cabinets des ministres régionaux semblent surpris: " Ils ont ces textes depuis plusieurs mois. Il est temps maintenant de valider cette vision, avec des objectifs et des axes prioritaires. Aujourd’hui, tout le monde travaille dans son coin et l’on sait que pour améliorer la mobilité, il faut travailler ensemble. Aux Pays-Bas, en 7 ans, ils ont pu réduire l’encombrement routier et autoroutier de 43%. C’est le genre de solution que je voudrais apporter ici en Belgique". Le ministre fédéral de la mobilité demande aux ministres régionaux de concrétiser ce que leurs administrations et l’administration fédérale "ont couché dans ce rapport interfédéral."

Le retour à la Belgique de Papa?

Mais rien n’est simple: Pascal Smet (la Mobilité à Bruxelles) et Ben Weyts (son homologue en Flandre) critiquent déjà cette approche qu’ils voient comme un retour à la ‘Belgique de Papa’. Une attitude qui, pour François Bellot, ne serait que politique puisque leurs administrations soutiennent ce dossier et cette vision: "Le passager qui part d’Arlon pour aller à Ostende n’a que faire des compétences régionales ou fédérales. Un exemple du paradoxe actuel et que Ben Weits a annoncé, il y a deux ans, la volonté ‘ajouter des bandes de circulation sur le ring, alors qu’au même moment Bruxelles voulait réduire le nombre de bandes sur l’E40. " Et l’exemple n’est pas unique, puisque la Wallonie veut instaurer des bandes pour le covoiturage à l’entrée des grandes villes, alors que la Flandre s’y oppose pour Bruxelles.

Il y a des gares, mais pas de bus pour y accéder

Or, le temps presse, commente le ministre fédéral: "Il faut une vision à 2030. Si on décide l’élargir le ring, avec des investissements importants, il faut du temps, et donc une vision. On a doublé l’offre de trains sur certaines lignes, mais il n’y a pas de bus quand les trains arrivent dans la gare. Il faut dépasser les rapports purement politiciens. Je pense à l’intérêt du citoyen. La mobilité à Bruxelles est catastrophique. A chaque fermeture de tunnels, on ajoutait des bus et des trains dans la demi-heure. On doit dépasser les options politique au profit de l’intérêt général et c’est faisable pendant les affaires courantes. Test-achats, la FEB…tout le monde appelle à la coordination." Prochaine étape, la réunion du 14 janvier.