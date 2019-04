Francis Delpérée se retire de liste fédérale et envoie un signal au cdH

Le député Francis Delpérée se retire de la liste fédérale cdH à Bruxelles en désaccord avec les positions de la nouvelle tête de liste Georges Dallemagne. Un nouveau coup dur pour le cdH après le départ de Joëlle Milquet et l'affaire Fourny. Pour les élections de mai prochain, Francis Delpérée était dernier effectif à la Chambre en Région bruxelloise. En 2014, il avait totalisé 13543 voix en premier effectif. Les listes électorales ont déjà été déposées vendredi dernier.

"Je rends service au cdH pour les forcer à une objection de conscience"

Francis Delpérée confirme son retrait des listes, mais aussi de la vie politique pour des divergences de vue en interne notamment sur des mesures anti-terroristes votées. " "Y a ceux qui considèrent que la lutte antiterroriste justifie les atteintes aux régimes des droits et de nos libertés avec des dérives sécuritaires qui accompagnent une telle démarche. Et il y a aussi ceux qui considèrent que dans un perspective plus humanistes, cette perceptive doit se concilier avec le respect des droits fondamentaux, dans un équilibre à trouver. Ce n'est pas pour rien que le droit et la justice se présentent avec une balance à la main. Moi je n'ai jamais transigé avec la défense des droits et des libertés, y compris pour ceux qui ne partagent pas ma culture, mon histoire ou ma religion.", explique-t-il.

"Il aurait été hypocrite de ma part d'aller me présenter aux élections et de recueillir sur mon nom, des votes qui auraient profité à d'autres"

Le député fédéral motive aussi sa décision par deux débats parlementaires qui ont été à l'encontre de ses convictions. "Il y a eu deux débats parlementaires révélateurs. Le premier, c'est celui de la prolongation de la garde à vue. Certains voulaient aller jusqu'à 72 heures et le deuxième sur le secret professionnel des assistants sociaux. Sur le premier point , j'ai œuvré puissamment. J 'ai même rédigé le texte qui est devenu l'article 12 de la Constitution et sur le second débat, j'ai pris position. J'ai mis un vote dissident.J 'ajoute qu'il y a 15 jours, la Cour constitutionnelle me donnait raison et annulait les dispositions liberticides.", argumente-t-il.

Avant d'ajouter, "Il aurait été hypocrite de ma part d'aller me présenter aux élections et de recueillir sur mon nom, des votes qui auraient profité à d'autres qui ne partagent pas les mêmes convictions. Je voulais rendre service au cdH en poussant la liste. Au final, je me dis que je rends service au cdH en ne me présentant pas et en les forçant à une objection de conscience."

Il avait annoncé cette décision à Maxime Prévot son président de parti, la semaine dernière. C'est pourquoi un remplaçant, lui a été trouvé avant vendredi dernier, date du dépôt des listes électorales. Il s'agit d'Hervé Doyen.

Francis Delpérée précise que le retrait de Joëlle Milquet et la récente affaire Fourny n'ont en rien à avoir avec sa décision. Le député fédéral quittera donc la vie politique."Je m'en vais lire des Tintins avec mes quatre petits-enfants"