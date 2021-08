France : un Belge condamné à neuf mois de prison à Dunkerque pour "aide à l’entrée illégale d’étrangers"

Un Belge qui acheminait sur le littoral français des embarcations destinées aux traversées migratoires en Manche a été condamné à neuf mois d’emprisonnement assortis d’un maintien en détention, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Dunkerque, confirmant une information de la Voix du Nord.

L’homme, condamné mardi pour des "faits d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers d’étrangers en France, commis entre le 29 mai 2021 et le 12 août 2021", s’est également vu infliger une peine d’un an d’interdiction du territoire français et la confiscation des 3810 euros retrouvés sur lui, a précisé à l’AFP Alexia Gonnet, la substitut du Procureur.

Selon la Voix du Nord, il avait été interpellé la semaine dernière après un accident sans gravité impliquant le fourgon utilitaire qu’il conduisait, sur l’autoroute à Dunkerque. La police a constaté qu’il transportait des embarcations pneumatiques semi-rigides et des moteurs.

Toujours selon le quotidien régional, il a assuré qu’il opérait pour un commanditaire qui l’avait contacté sur internet sans être au courant de la destination de ses livraisons et de leur caractère illégal.