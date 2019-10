France : la loi sur la procréation médicalement assistée adoptée par les députés

C’est une première étape importante. Cet après-midi, les députés français ont adopté en première lecture le projet de loi sur la bioéthique qui prévoit notamment d’ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes lesbiennes et célibataires. Le texte a été voté en première lecture par 359 voix contre 114 et 72 abstentions, sous des applaudissements de la majorité, au terme de quelque 80 heures de débats intenses dans l’hémicycle. Il devrait être examiné au Sénat en janvier et le gouvernement espère voir la loi adoptée avant l’été.

Ce vote massif est d’autant plus fort que les manifestations et protestations contre la PMA ont été nombreuses, comme ce dimanche dans les rues de Paris.

Outre la mesure emblématique de l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires, le texte prévoit une réforme de la filiation et de l’accès aux origines, et aborde nombre de sujets complexes comme l’autoconservation des ovocytes ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires.