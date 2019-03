Fortes rafales de vent: parcs en Région bruxelloise et en Wallonie fermés ce mercredi

Compte tenu des fortes rafales de vent prévues, les parcs régionaux bruxellois seront fermés ce mercredi 13 mars. La réouverture est prévue pour ce jeudi matin si les conditions météorologiques le permettent. L'IRM annonçant toujours une fin de semaine agitée.

Alors que les dernières pluies s'évacueront par le sud-est et le que le vent faiblira dans la nuit de mardi à mercredi, les rafales devraient atteindre 65 à 80 km/h dans la journée.

Dans ce cadre, Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt) et en particulier à proximité des arbres.

Les parcs que Bruxelles Environnement peut fermer seront interdits d'accès au public et rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation.

Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens informeront le public.

Citadelle et parcs namurois fermés

A Namur aussi, les autorités communales ont décidé de fermer, dès ce mardi à 19h, l'accès à la citadelle. La desserte locale reste toutefois autorisée pour permettre aux habitants de rejoindre leur domicile.

Les parcs Louise-Marie, des Sources et de La Plante (Namur), Reine Astrid et Amée (Jambes) et rue du Parc (Bouge) sont également concernés.

L'interdiction sera levée jeudi 14 mars à 8h.

Le 1722 reste actif

Le numéro 1722, destiné aux appels pompiers non urgents, activé depuis samedi 13h, reste actif ce mardi en raison des rafales de vent violentes annoncées par l'Institut Royal Météorologique (IRM), fait savoir le SPF Intérieur dans un communiqué.

Le SPF Intérieur rappelle que le 1722 concerne les appels nécessitant un intervention des pompiers. Par contre, si la vie d'une personne est potentiellement en danger, le numéro à composer reste le 112.