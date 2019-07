Formation gouvernement wallon: Ecolo accepte l'invitation du PS à négocier avec le MR

Les membres d'Ecolo se sont réunis ce mercredi soir lors d'un Conseil de fédération à Namur. L'objectif était de voir si les militants acceptaient de poursuivre les négociations avec le PS qui a également invité le MR afin de former une coalition en Wallonie et en fédération Wallonie-Bruxelles.

>>> Lire aussi: Négociations en Wallonie et en FWB: le PS ouvre la porte au MR

Une très grande majorité des membres Ecolo présents ont donné leur accord: 40 pour, 9 abstentions et 6 contre.

Le Conseil de Fédération d'Ecolo donne ainsi mandat aux co-présidents de répondre favorablement à l’invitation formulée par le PS d’examiner lors d’une rencontre exploratoire avec le MR l’élargissement possible des cohérences déjà construites entre le PS et Ecolo. Le cas échéant, ils pourront entamer la négociation en vue d’élaborer des déclarations de politique pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, indique le parti écologiste dans un communiqué.

"Le Conseil de fédération sera, au moment que les co-présidents jugeront le plus opportun, appelé à évaluer ce qui pourrait se dégager de la négociation", peut-on lire dans la conclusion de ce communiqué.