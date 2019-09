Formation flamande: l'objectif est l'équilibre budgétaire à la fin de la législature selon Theo Francken

Le nouveau gouvernement flamand doit avoir l'ambition de terminer la législature par un budget en équilibre, a expliqué le négociateur N-VA Theo Francken sur les ondes de la VRT.

Les discussions entre la N-VA, le CD&V et l'Open Vld sont toujours en cours en vue de former un gouvernement flamand. Le parlement flamand ouvrira d'ailleurs sa session sans la traditionnelle Déclaration de septembre du ministre-président.

"Nous essayons de trancher les derniers noeuds", a souligné Theo Francken.

Le week-end passé, les négociateurs ont abordé la question du budget. Theo Francken n'a pas voulu s'étendre sur ce point mais il a indiqué que "l'équilibre à la fin de la législature sera l'objectif".

Interrogé sur la formation d'un gouvernement fédéral, l'ex-secrétaire d'Etat a plaidé pour un "exercice intellectuel conséquent avec le PS".

"Si ça marche et que nous pouvons atterrir, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, nous devons être en mesure de regarder l'électeur droit dans les yeux et montrer que nous avons travaillé dur, et vraiment essayé", a-t-il ajouté.