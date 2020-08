Formation fédérale : verts et libéraux dénoncent ensemble la surenchère visant à les "opposer afin de rejoindre le gouvernement"

"Les familles libérales et écologistes s’engagent pleinement à la recherche d’un gouvernement de plein exercice avec une majorité parlementaire". C'est ce qu'indique le communiqué envoyé par les écologistes et les libéraux suite aux discussions de ces derniers jours avec les missionnaires royaux Bart De Wever et Paul Magnette.

"Notre pays a en effet besoin d’un gouvernement fort, qui se concentre sur la question sociale, la santé, le redéploiement économique et le climat", précise le communiqué.

Inquiétude vis-à-vis des "projets des missionnaires"

Mais cet enthousiasme ne signifie pas pour autant que les familles libérales et écologistes sont aujourd'hui prêtes à rejoindre un nouveau gouvernement aux côtés de la N-VA et du PS car les réserves émises sont encore de taille : "Nous souhaitons cependant exprimer notre inquiétude en ce qui concerne les projets des missionnaires", peut-on lire également dans le communiqué. "Notamment pour ce qui est du volet institutionnel, leur schéma conduit à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles : un modèle qui n’est pas le nôtre".

Et de poursuivre : "Ecolo et Groen, MR et Open Vld veulent évidemment participer à une Belgique qui fonctionne plus efficacement, au service de nos concitoyens et de leurs préoccupations de tous les jours. De telles réformes nécessitent cependant une préparation approfondie et une concertation suffisante".

Les deux familles concèdent que "certaines compétences peuvent être régionalisées". Mais elles précisent que d'autres peuvent "tout autant refédéralisées afin d’augmenter l’efficacité. Les réformes institutionnelles ont toujours été pour nous un moyen, jamais un objectif en soi".



Pas de surenchère



Les verts et les libéraux insistent sur le fait que le temps presse : "Nous voulons éviter que davantage de temps soit perdu". Elles demandent aux missionnaires royaux "de la clarté au sujet de la coalition qui a leur préférence et de faire le choix de solutions stables et solides".

Les familles libérales et écologistes disent également "refuser de prendre part à une surenchère qui les dresse l’une contre l’autre afin de déterminer qui peut rejoindre le prochain gouvernement".

Selon nos informations, un nouvelle rencontre entre les libéraux et les missionnaires royaux se tiendra ce vendredi. Mais avant d'entrer en négociation, les libéraux attendent que Paul Magnette et Bart De Wever clarifient leur position et indiquent avec quelle(s) famille(s) politique(s) ils souhaitent poursuivre ces discussions.