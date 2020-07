Formation fédérale : " Une réforme de l’Etat pour compliquer encore plus les choses, c’est non", selon Alexander De Croo

L’INVITÉ DANS L’ACTU. Alexander DE CROO, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, est l’invité de la matinale ce mercredi. Nous évoquerons avec lui l’accord de principe entre Lufthansa et le gouvernement belge pour sauver Brussels Airlines, la possibilité du renforcement des mesures sanitaires lors du prochain CNS ce jeudi. Nous évoquerons également la situation quant à la formation d’un gouvernement, liée à la nouvelle mission PS NV-A.

L'invité de Matin Première - Alexander De Croo, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances -... L’INVITÉ DANS L’ACTU. Alexander DE CROO, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, est l’invité de la matinale ce mercredi. Nous évoquerons avec lui l’accord de principe entre Lufthansa et le gouvernement belge pour sauver Brussels Airlines, la possibilité du renforcement des mesures sanitaires lors du prochain CNS ce jeudi. Nous évoquerons également la situation quant à la formation d’un gouvernement, liée à la nouvelle mission PS NV-A.

Alors que Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) ont été désignés par le roi en tant que "préformateurs" pour mettre fin au blocage politique et enfin pouvoir former un gouvernement, Alexander De Croo, vice Premier-ministre et ministre des Finances (Open Vld) est revenu sur les négociations et une éventuelle coalition "Arizona" qui semble désormais hors jeu.

Alexander De Croo estime que "les présidents de partis ont voulu être constructifs, on a essayé de voir comment former un gouvernement avec une majorité". Mais, dit-il, "si deux présidents de partis disent 'on peut former un gouvernement', c’est une bonne chose".

Place aux priorités

Après plus d’un an sans gouvernement et face aux défis posés par la crise du gouvernement, "il faut désormais regarder les priorités", argue le ministre des Finances. En effet, dit-il, "il faut gérer la crise sanitaire, économique, protéger nos citoyens, aider nos entreprises en bonne santé, et regarder comment, dans un monde qui évolue si vite, on peut prendre décisions de manière efficace et rapide".

PS et N-VA mais quid de l’Open Vld ?

Il n’empêche que si les négociations entre le parti socialiste et la N-VA sont à nouveau entre-ouverte, sur la table le PS devrait vouloir rééquilibrer les forces. L’Open Vld pourrait donc faire les frais de cette négociation.

Mais Alexander De Croo relativise. "Cela fait seulement deux jours que deux personnes ont décidé de se parler. Je crois que maintenant il serait bien de savoir ce qu’ils vont faire. Après ça, on verra bien. Cela fait un an que chaque discussion s’oriente sur qui sort et qui entre". Mais pour lui il est temps de recentrer le débat, "le plus important c’est de décider ce que l’on fera pour les quatre années restantes".

Vers une nouvelle réforme de l’Etat ?

Pour Alexander De Croo, c’est simple,"si c’est pour compliquer encore plus les choses c’est non". Pour lui, une nouvelle réforme de l’Etat n’est pas une idée à jeter directement à la poubelle mais l’objectif doit rester "l’efficacité" des institutions. Et pour lui efficacité ne rime pas nécessairement avec régionalisation. "J’ai un doute, en regardant les mois passés. A quoi ça sert de tout régionaliser pour alors se dire que les trois régions doivent faire la même chose mais de façon encore plus compliquée. Si c’est une réforme de l’Etat, pour compliquer les choses encore plus, nous (Open Vld) ne sommes pas partisans de cela".