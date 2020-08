Formation fédérale: la rencontre entre préformateurs et libéraux a tourné court

Comme prévu, les préformateurs Paul Magnette et Bart De Wever ont reçu les libéraux du nord et du sud du pays ce matin mais l’entrevue a été de courte durée. A peine 40 minutes dans une atmosphère que l’on dit " glaciale ". La réunion a surtout porté sur le communiqué de la veille signé par les libéraux et les écologistes. Ceux-ci rejetaient la réforme institutionnelle prévue par le PS et la NVA. Cela n’a visiblement pas plu aux deux hôtes.

Selon nos informations, la réunion prévue entre les verts et les préformateurs cette après-midi n’aura pas lieu. Ils devaient se revoir en cette fin de semaine mais le rendez-vous n’a pas été confirmé.

Dans l’impasse ?

Ce lundi, le président de la N-VA et le président du PS sont attendus chez le roi pour un nouveau rapport. Sonne-t-il la fin des négociations ? Il semble que rares sont ceux qui croient encore en un accord.