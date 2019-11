Formation fédérale : premier point de Paul Magnette ce lundi

Il avait promis la discrétion sur ses consultations, mais aussi la transparence sur son travail : Paul Magnette, président du PS, et actuellement informateur royal, a rendez-vous avec la presse ce lundi, à 15 heures, au Parlement. Mais, soyons francs, pas de miracle à attendre ce lundi. Le timing global de la mission jusqu’à un premier rapport au Roi, fixé lundi 18 novembre, étant déjà considéré comme relativement court, sa nouvelle conférence de presse à une semaine de l’échéance ne devrait pas amener de grandes annonces, sauf peut-être un état d’esprit à mi-étape.

Depuis sa désignation mardi dernier, et depuis sa première conférence de presse de jeudi, l’informateur royal a procédé à des consultations, d’abord avec ses deux prédécesseurs informateurs, Didier Reynders et le socialiste flamand, Johan Van de Lanotte. Ceux-ci disaient avoir dégagé déjà dans un rapport toute une série de priorités des partis susceptibles de jouer un rôle dans la formation d’un gouvernement fédéral. Mais, Paul Magnette a surtout rencontré les représentants non plus de 6 ou 8 partis, mais bien 10 partis, ajoutant cdH et DéFi, au PS, MR, Ecolo, Groen, CD & V et N-VA, afin de pouvoir parler non plus coalition mais d’abord contenu et 4-5 priorités à creuser dans la semaine restante sur base d’une note rédigée ce week-end. Le travail continue donc. Et puis un jour d’armistice n’est-il pas le moment idéal pour faire le point…