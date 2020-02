Formation fédérale: Pourquoi Koen Geens est-il à la manœuvre et a-t-il des chances de réussir ?

Alors que les informateurs royaux étaient censés rendre leur rapport définitif le 4 février, le Palais royal a présenté la surprise du chef : Koen Geens s’est vu charger d’une mission royale. Pourquoi le Roi a-t-il choisi le vice-premier ministre CD&V et a-t-il des chances de réussir sa mission ?

Analyse de la situation avec Dave Sinardet, professeur en sciences politiques à la VUB et à l’Université Saint-Louis.

"C’est une mission qui en a étonné plus d’un. Le nom de Bart De Wever circulait car il y avait différents présidents de parti qui voulaient que Bart De Wever vienne à la manœuvre, c’était le souhait du CD&V depuis longtemps", lance Dave Sinardet, professeur de sciences politiques.

Au départ, l’idée était d’avoir une mission en duo Bart De Wever-Paul Magnette, mais le président du PS a refusé. "Le Palais a jugé que cela ne servirait pas à grand-chose de confier une mission à Bart De Wever tout seul, ça pourrait être une mission dont le seul but est de le faire échouer", analyse le politologue anversois.

Une alliance PS/N-VA bloquée ?

Dave Sinardet constate par ailleurs une différence d’analyse quant aux chances de réussite d’un gouvernement alliant les deux plus grands partis de Wallonie et de Flandre : "Du côté flamand, on entend souvent qu’un accord entre le PS et la N-VA ne serait pas finalement si impossible que cela. Le parti socialiste serait prêt à faire des concessions sur la régionalisation de certaines compétences en échange d’une politique plus sociale. Mais, dans ce cas de figure, ce serait le MR qui n’aurait plus beaucoup d’éléments intéressants : il n'aurait pas de politique libérale, devrait faire des concessions communautaires et lâcher l’Open Vld."

De côté francophone, les messages à répétition des ténors du PS laissent penser que ce serait pourtant le parti socialiste francophone qui bloquerait une alliance entre les nationalistes flamands et le PS.