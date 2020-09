Formation fédérale : pour Georges Gilkinet, "il reste des arbitrages à faire, mais un bon accord est sur les rails"

Les négociations en vue de la formation d’un gouvernement fédéral avec une coalition "Vivaldi" (PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo-Groen et CD&V) ont duré jusque 4 heures du matin ce lundi. Les discussions ont été très longues. Plusieurs dossiers coincent encore dans la dernière ligne droite.

Dès ce dimanche soir, vers 22 heures, de premières informations indiquaient que la nuit serait malheureusement trop courte pour parvenir à un accord ce lundi matin. Le plus compliqué à l’heure actuelle, et c’est souvent le cas dans la dernière ligne droite, reste la question budgétaire. Comment financer les politiques nouvelles imaginées par cette équipe ?

►►► À lire aussi : Vers quel casting se dirige-t-on pour le gouvernement fédéral ?

Il y a aussi la délicate question de la répartition des postes qui reste à trancher.

À l’issue de la réunion de la nuit, l’un des deux formateurs, Paul Magnette (PS) explique qu’il reste du pain sur la planche. "Ça avance mais on sait depuis le début que c’est compliqué, ça prend du temps mais on doit encore pouvoir réussir dans les délais. On fait tous les efforts pour essayer de rassembler les points de vue et trouver un accord. Le rendez-vous de demain avec le Roi est maintenu. On espère un fin de mission demain. La question du casting n’a pas encore été abordée. On a convenu qu’on abordait d’abord le projet et ensuite le casting, il reste du pain sur la planche".

De son côté, le négociateur et député fédéral ECOLO, Georges Gilkinet estime que "le travail est constructif avec de bonnes décisions mais avec des arbitrages encore à faire. Ce qui est important c'est qu'on ait un bon accord de gouvernement et il est sur les rails".

Les négociateurs ont donc très peu dormi et ont repris le travail ce matin à 10 heures pour une nouvelle réunion qui s’annonce décisive.