Formation fédérale : Paul Magnette devant le Roi ce lundi pour son dernier rapport d’informateur ?

Paul Magnette rencontrera le roi lundi après-midi, à 15h30, pour lui remettre son troisième rapport depuis sa nomination en tant qu’informateur. Au bout d’un peu plus d’un mois de discussions secrètes, dont certains pans ont tout de même filtré, quel bilan dressera-t-il de sa mission ? Estimera-t-il avoir jeté des bases qui pourraient conduire à la formation d’un arc-en-ciel élargi ou demandera-t-il au roi de passer la main ? Et dans ce cas, à qui ?

Si ces questions restent pour l’heure sans réponse officielle, différents scénarios se dessinent, selon l’attitude qu’adopteront l’Open Vld et le CD & V. Les deux partis flamands restent en effet au centre des tractations en vue de constituer un gouvernement fédéral, qui serait quoi qu’il en soit minoritaire au nord du pays si la N-VA en reste exclue. Une option que continue à rejeter le CD & V.

En fin de semaine passée, le vice-Premier ministre Koen Geens, négociateur au fédéral pour les chrétiens-démocrates flamands, a ainsi redit qu’une majorité en Flandre était nécessaire à la stabilité du pays.

Or, même un arc-en-ciel élargi, composé des familles socialiste, libérale et écologiste auxquelles s’ajouterait le CD & V, compterait 88 sièges sur 150 à la Chambre mais seulement 42 sièges sur 89 dans le groupe linguistique flamand. Balayée par le CD & V, cette option suscite également des remous au sein de l’Open Vld où des divisions apparaissent entre ceux qui se verraient bien dans une coalition arc-en-ciel et les autres qui plaident pour une "majorité forte", gage de "stabilité" pour le pays, et qui voudraient voir Bart De Wever "mettre les mains dans le cambouis".

L’homme fort de la N-VA a rencontré Paul Magnette samedi soir à Anvers. Une rencontre de politesse qui n’aura permis à l’informateur que de "cocher une case supplémentaire sur sa 'to do' liste", a estimé le chef de file des nationalistes flamands à la Chambre, Peter De Roover.

En bref, 6 mois après les élections, le fossé entre les 2 partis semble toujours aussi grand.