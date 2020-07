Formation fédérale: Magnette et De Wever à la barre, comment réagissent les présidents de parti ?

Ce week-end, les "Rois mages" (les présidents du MR, Open Vld et CD&V) ont mis en pause leur mission afin de donner la possibilité au PS et à la N-VA de discuter entre eux, Paul Magnette ayant déclaré, quelques jours plus tôt, qu’il était prêt à envisager à gouverner avec la N-VA. Comment les différents présidents de parti ont-ils réagi à cette annonce ?

Georges-Louis Bouchez : " Le pays ne va pas être mis en otage par le PS et la N-VA "

Interviewé ce lundi matin sur la Première, Georges-Louis Bouchez est finalement assez satisfait de ce nouveau "rebondissement" mais il met en garde les dirigeants des deux plus grands partis de Belgique : "C’est la dernière chance pour le PS et la N-VA. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, nous chercherons une autre configuration, soit avec l’un, soit avec l’autre. Mais c’est fini de prendre le pays en otage."

Alors qu’un accord MR-N-VA est " facile à faire " sur la thématique de l’économie, il y a un point sur lequel le président du MR ne transigera pas : " L’idée de vouloir une Belgique unie et une refédéralisation pour plus d’efficacité sont des points qu’on ne peut pas mettre en doute. La crise a montré qu’une régionalisation mal pensée et désordonnée conduit à des situations dramatiques comme l’a montré la situation dans les maisons de repos. "

Bart De Wever : vers une Belgique 2.0

Bart De Wever a quant à lui réagi avec prudence à l’évolution des négociations lors de l’émission De Ochtend (VRT) : " Je peux simplement constater que l'on a essayé trois fois, et qu'on m'a fermé la porte au nez trois fois. Est-ce que ce sera différent cette fois-ci? Je l'espère. (...) Ce n'est pas que nous ayons d'autres choix. Toute autre formule n'est pas apparue viable jusqu'à présent."

Contrairement au leader du MR, le président de la N-VA souhaite octroyer plus de compétences aux entités fédérées. : " Collaborer au niveau belge, on a déjà tenté pendant des dizaines d’années, mais il s’avère que ça n’était pas une réussite. C’est comme si on disait à un couple qui vit en relation à distance après des dizaines d’années de problèmes de mariage qu’il doit aller habiter ensemble, cela ne me semble pas la bonne voie. "

Avant d’ajouter : " Si tu veux arriver à la Belgique 2.0 avec des paquets de compétences homogènes, ce que Paul Magnette déclare maintenant, il faut des compétences 100 % au niveau des entités fédérées ou 100 % fédéral. Je suis totalement d’accord. "

Et pour ce faire, Bart De Wever insiste sur le fait que la Belgique a besoin d’un grand accord avec les partis les plus forts pour mener à bien de grandes réformes, "aussi au niveau institutionnel".

Joachim Coens : pas un échec

Le président du CD&V, Joachim Coens, estime que même si les discussions menées par " les Rois mages " n’ont pas encore abouti à un gouvernement, il ne s’agit néanmoins pas d’un échec. " Au départ, il n'y avait pas de possibilité d'accord entre le PS et la N-VA, mais maintenant, on voit certains rapprochements. Ça pourrait changer la donne ", a-t-il déclaré sur LN24.

Plus d’un an après les élections, il rappelle l’importance de trouver une majorité gouvernementale et plaide pour l’adoption rapide d’un plan de relance pour l'avenir du pays : " Il faudra avoir un gouvernement avec une majorité pour le vote de confiance en septembre. Il faut absolument une majorité pour assumer le plan de relance. "

Ecolo a des difficultés à suivre

Rajae Maouane, la coprésidente d’Ecolo, qui ne participe aux négociations, a quant à elle réagi sur Twitter avec humour :